НАТО будет поставлять на Украину нелетально

Ключевое условие для вступления Украины в НАТО —выстоять в конфликте с Россией. Об этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам встречи глав МИДов в Бухаресте. Он уверен, что сегодня главная задача союзников — помочь Украине восстановить энергетическую инфраструктуру. И потому участники альянса решили передать ей топливо и генераторы. В румынской столице шла речь и о поставках Киеву систем ПВО, включая комплексы Patriot. И хотя до конкретных решений дело не дошло, сама перспектива получения Украиной систем Patriot вызвала негодование зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Впрочем, в Пентагоне подтвердили, что такие поставки пока не планируются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Alexandru Dobre / AP Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Alexandru Dobre / AP

Дискуссии глав МИДов стран НАТО, как и ожидалось, были сосредоточены вокруг Украины. В заявлении по итогам первого дня встречи в Бухаресте дипломаты традиционно осудили Россию за боевые действия и выразили готовность продолжать поддержку Киева «столько времени, сколько потребуется». Особенностью форума в румынской столице был и тот факт, что именно там 14 лет назад лидеры стран альянса согласились: в будущем Украина и Грузия станут частью военного блока. 29 ноября Йенс Столтенберг подтвердил, что вступление Украины в НАТО возможно, однако произойдет это только после завершения конфликта.

В совместном заявлении министров, впрочем, эта же мысль была сформулирована более обтекаемо. «Мы будем продолжать укреплять наше партнерство с Украиной по мере реализации ее евроатлантических устремлений… Мы твердо привержены политике открытых дверей Североатлантического союза. Мы подтверждаем решения, принятые нами в 2008 году на встрече в верхах в Бухаресте, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины»,— говорится в документе.

Такая формулировка не противоречила заявлению господина Столтенберга о том, что Украина будет принята в альянс после завершения конфликта, но в то же время давала понять, что ее вступление в НАТО — не вопрос ближайшего будущего.

На итоговой пресс-конференции 30 ноября Йенс Столтенберг снова был вынужден говорить о перспективах присоединения Киева к альянсу. Так, журналист The New York Times отметил, что лидеры стран—членов альянса постоянно заявляют о борьбе Киева за демократию и западные ценности. «Не заслужила ли Украина членства в НАТО вместо расплывчатых обещаний членства когда-либо в будущем?» — задал он вопрос в лоб. Господину Столтенбергу пришлось оправдываться.

«Срочная потребность состоит в том, чтобы Украина выстояла как демократическое независимое государство в Европе. И мы должны предоставить для этого ей всю помощь. Если Украина не выстоит как независимое государство, то вопрос членства не будет даже стоять, потому что не будет государства Украина»,— заявил генсек НАТО. По его словам, союзники по блоку намерены оказывать Киеву всестороннюю поддержку — современным военным оборудованием, боеприпасами и «всем, что поможет защититься». В этом и состоит главная задача альянса. Кроме того, отметил Йенс Столтенберг, необходимо наладить более тесное политическое и практическое сотрудничество между Украиной и НАТО, а также помочь этой стране перейти от «советских стандартов, доктрин и оборудования» к натовским.

«Нужно идти шаг за шагом и решать важные и срочные задачи. Самая важная задача — это победа Украины»,— ушел от прямого ответа господин Столтенберг.

Примерно в том же духе ответил он и на вопрос журналистки из Грузии о перспективах вступления в альянс ее страны. По словам генсека НАТО, союзники поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии и взяли на себя обязательства и впредь укреплять с ней сотрудничество. «Мы понимаем после событий на Украине, что необходимо поддерживать наших партнеров уже сейчас»,— заявил Йенс Столтенберг. В то же время он заметил, что «союзники подчеркнули важность проведения (в Грузии.— “Ъ”) демократических реформ», давая тем самым понять, что до этого надеяться на прием в альянс Тбилиси не стоит.

Между тем присутствовавшего в Бухаресте главу МИД Украины Дмитрия Кулебу явно больше волновал не срок принятия его страны в НАТО, а ускорение военных поставок. «Мы хотим поблагодарить НАТО за помощь, которую нам оказали, но я пришел сюда с тремя словами: быстрее, быстрее, быстрее. Вооружения нам нужны так быстро, как только можно»,— заявил господин Кулеба. И этот вопрос, как можно судить по словам Йенса Столтенберга, был ключевым во время состоявшихся дискуссий.

Другое дело, что НАТО как альянс по-прежнему не решается осуществлять централизованные военные поставки, опасаясь тем самым оказаться напрямую вовлеченным в российско-украинский конфликт.

За два дня в Бухаресте господин Столтенберг несколько раз повторил и даже подчеркнул, что военный блок намерен приложить все усилия, чтобы помочь украинцам пережить предстоящую зиму, а для этого союзники договорились оказать ей «экстренную нелетальную поддержку, включая топливо и генераторы», позволяющие «преодолеть последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру».

Военные поставки Украине, которые могут помочь ей защититься от ударов по критической инфраструктуре, также обсуждались в Бухаресте, но не от лица всего блока. По словам Йенса Столтенберга, велась дискуссия о передаче Киеву средств ПВО, включая американские комплексы Patriot.

Само допущение, что у Украины могут оказаться комплексы Patriot, моментально вызвало бурную реакцию со стороны зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. «Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил»,— написал экс-президент в своем Telegram-канале. И (видимо, подразумевая членов НАТО) выразил надежду, что «атлантические импотенты» это понимают.

Опасения господина Медведева отчасти развеяло заявление официального представителя Пентагона Пэта Райдера, который подтвердил дискуссию о поставках Patriot, но заверил, что пока США не планируют передавать комплексы Украине. Он также отметил, что эти системы достаточно сложны в управлении и требуют высококвалифицированных кадров. Другими словами, «натовский персонал» обслуживать эти комплексы на Украину не поедет, а без наличия тех, кто способен работать с Patriot, вряд ли такие системы появятся в стране в ближайшее время.

Что же касается военной поддержки в целом, то в личном качестве страны НАТО намерены и дальше оказывать ее «столько, сколько потребуется». По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, союзники уже предоставили Украине помощь на $40 млрд и останавливаться не собираются.

Вновь зашла на встрече в Бухаресте речь о том, что все конфликты рано или поздно заканчиваются мирным урегулированием. Так, глава МИД Канады Мелани Жоли заявила: «В конечном итоге будет найдено дипломатическое решение. Так было в каждом конфликте. Но мы еще не пришли к этому». И в ее словах не было особо ничего нового, такого, о чем бы не говорили за последние месяцы тот же Йенс Столтенберг или другие представители Запада. Однако в Бухаресте веры в скорое мирное урегулирование было будто бы даже меньше, чем ранее на подобных встречах. Во всяком случае, даже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу признал, что «по мере увеличения человеческих жертв становится все труднее достичь урегулирования путем переговоров». А ведь именно Анкара с самого начала боевых действий была тем игроком, который пытался настроить конфликтующие стороны на дипломатическое решение. Он заверил, что Турция своих усилий не бросит, однако призвал всех «быть креативными, чтобы обеспечить мир для Украины».

Алексей Забродин