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Коммерсантъ FM
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Кто за мир, кто за победу

Как украинскому конфликту искали решение, да так и не нашли

Стольких событий вокруг украинского кризиса, как 25 октября, не было уже давно. В Загребе состоялся первый парламентский саммит «Крымской платформы», на котором президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть желто-голубой флаг в Крым и даже «деоккупировать» Курилы. В Берлине прошла международная конференция, на которой Киев попросил денег на восстановление инфраструктуры, а его союзники их ему пообещали. Наконец, впервые после начала боевых действий на Украину приехал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер — и почти сразу попал в бомбоубежище. В тот же день стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон призвал папу римского созвониться с президентами США и России и убедить их начать мирные переговоры.

В рамках своего визита на Украину президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил город Корюковку в Черниговской области, где в марте 1943 года немцами были убиты около 7 тыс. мирных жителей

В рамках своего визита на Украину президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил город Корюковку в Черниговской области, где в марте 1943 года немцами были убиты около 7 тыс. мирных жителей

Фото: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

В рамках своего визита на Украину президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил город Корюковку в Черниговской области, где в марте 1943 года немцами были убиты около 7 тыс. мирных жителей

Фото: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

В поисках мирного русла

Хотя украинский конфликт длится уже девятый месяц, пожалуй, ни разу за это время так много событий вокруг Украины не происходило в один день. Утро 25 октября началось с новости, что 30 членов Конгресса США от Демократической партии отправили Джо Байдену письмо (.pdf) с призывом начать прямые переговоры с Россией и тем самым выйти на прекращение боевых действий. «Учитывая разрушения, вызванные этой войной для Украины и всего мира, а также риск катастрофической эскалации, мы считаем, что в интересах Украины, США и всего мира избежать затяжного конфликта,— говорится в письме демократов президенту-однопартийцу.— Мы настоятельно призываем вас вместе с военной и экономической поддержкой… с активным дипломатическим давлением удвоить усилия по поиску реалистичных рамок для прекращения огня».

Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что переговоры с Москвой невозможны без участия Киева.

А пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс отметил, что Вашингтон не видит признаков готовности РФ к диалогу. В итоге к вечеру члены Конгресса неожиданно отозвали свое письмо, объяснив его публикацию технической ошибкой.

Зато на помощь американским попыткам мирных инициатив пришел периодически уже высказывавшийся в таком духе президент Франции.

Как сообщил журнал Le Point, во время аудиенции с папой римским Франциском Эмманюэль Макрон попросил того позвонить президенту РФ Владимиру Путину, патриарху Кириллу и Джо Байдену и тем самым поспособствовать переходу конфликта в мирное русло. По мнению лидера Пятой республики, «необходимо, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва приветствует предложение французского президента подключить к диалогу папу римского и руководство США для поиска «возможных развязок». Однако он добавил: господин Макрон не сказал, кто должен позвонить господину Зеленскому и «разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной».

Восстановить всем миром

На этом лимит громких мирных инициатив на 25 октября, похоже, был исчерпан, и настало время обсуждений, как и чем в ближайшем и отдаленном будущем союзники Киева собираются помогать Украине. Так, с утра впервые после начала боевых действий 24 февраля на Украину прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, Берлин будет «и дальше оказывать Украине помощь — и экономическую, и политическую, и военную». Он также призвал немцев «не забывать, что означает эта война для людей здесь, на Украине, сколько она приносит страданий и разрушений». Господин Штайнмайер добавил, что ему было важно «послать украинцам знак солидарности именно сейчас, в период воздушных налетов», тем самым ответив критикам, которые не раз упрекали его в постоянном откладывании визита.

Впрочем, все заявления президента Германии померкли на фоне новостей о том, что ему пришлось спуститься в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Это произошло, когда господин Штайнмайер приехал в город Корюковку в Черниговской области, где в марте 1943 года немцами были убиты около 7 тыс. мирных жителей. В тот момент, когда президент ФРГ общался с населением города, была объявлена воздушная тревога. «Это дало нам особенно четкое представление о тех условиях, в которых каждый день здесь живут люди»,— признался немецкий лидер после полутора часов в бомбоубежище.

Между тем в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц в этот момент призывал международное сообщество оказать всевозможную помощь Украине для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Выступая на открытии международной конференции по восстановлению Украины, дипломат заявил, что сейчас основная задача — это «создание плана Маршалла XXI века». По его мнению, нельзя ждать окончания конфликта, а необходимо начинать восстанавливать страну уже сейчас. «Важно планировать будущее Украины как процветающего и демократического члена ЕС, экспортера зеленой энергии и высокотехнологичной продукции»,— сказал господин Шольц.

Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Украине требуется до €5 млрд в месяц лишь для покрытия бюджетных трат, включая выплаты зарплаты и пенсии. Она заверила, что ЕС готов выделять ежемесячно €1,5 млрд, а значит, общие расходы Брюсселя на помощь Киеву на такие нужды в 2023 году составят €18 млрд. По мнению госпожи фон дер Ляйен, оставшиеся средства должны предоставить другие игроки, включая США и различные международные финансовые институты.

Владимир Зеленский, присоединившись к берлинскому обсуждению в видеоформате, призвал союзников создать финансовый «Рамштайн» для помощи Украине — по аналогии с военным форматом поддержки, сформированным еще в апреле во главе с США.

«Сейчас можем одобрить решение об учреждении финансового “Рамштайна” для поддержки нашей общей стабильности. Нам нужна финансово-координационная платформа, которая объединит все усилия по восстановлению нашей страны»,— заявил украинский лидер.

Военная помощь Запада Киеву перестает быть срочной и становится регулярной

По его словам, цена «плана быстрого восстановления — $17 млрд немедленно». Эти деньги должны пойти на больницы, школы, жизненно важную транспортную и энергетическую инфраструктуру. «Мы имеем колоссальные потребности в восстановлении жилья. Мы пока не получили ни одного цента на быстрое восстановление. Я прошу вас приблизить необходимые решения»,— сказал Владимир Зеленский. Он отметил, что в следующем году Украину ожидает дефицит бюджета в $28 млрд, однако для Киева это неподъемная сумма, поэтому «уже сейчас надо принять решение о помощи для покрытия» этих средств.

Господин Зеленский напомнил, что значительная часть российских активов сейчас заморожена в юрисдикции европейских стран. По его мнению, необходим «быстрый законный механизм направления российских активов на возмещение убытков, нанесенных российской войной». И судя по всему, такой поворот в судьбе резервов РФ вполне возможен. Как заверила Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз хочет конфисковать, а не заморозить российские активы, но для этого еще нужно подготовить юридическую базу.

С Киевом до победного конца

Ярким, хотя и менее конкретным получилось обращение президента Украины к участникам первого парламентского саммита «Крымской платформы». К Загребу, как и к Берлину, Владимир Зеленский присоединился по видеосвязи. Он заявил о намерении вернуть украинский флаг в Крым, а это, в свою очередь, будет означать «приход на полуостров Европейского союза». «Возвращение украинского флага в Крым — это возвращение обычных для Европы “нормальностей” — безопасной, социальной, культурной»,— сказал он. Господин Зеленский считает: для того чтобы этого достичь, Киеву нужна «достаточная поддержка — оборонная, финансовая, санкционная».

Неожиданно Владимир Зеленский предложил расширить формат «Крымской платформы» и сделать его «стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут содействовать деоккупации других территорий» — от Приднестровья и Абхазии до Курил. Быстрой реакции на эту инициативу президента Украины не последовало, чего не скажешь о крымских тезисах Владимира Зеленского.

Так, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, лично прилетевшая в Загреб для участия в форуме парламентариев, заверила, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву помощь, несмотря на возможный скорый переход Конгресса под контроль республиканцев.

По ее словам, американские законодатели работают над поддержкой Украины и давлением на Россию «в двухпартийном формате, потому что это необходимо, на кону сама демократия».

При этом госпожа Пелоси пообещала, что США будут оказывать Украине «поддержку до победы», а на встрече со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком и вовсе заверила: Штаты готовы стоять бок о бок с Украиной до тех пор, «пока каждый метр украинской земли, в том числе и Крым, не будет возвращен».

Алексей Забродин

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