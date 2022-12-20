Польская Orlen откажется от поставок «Роснефти» в 2023 году

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen не будет продлевать контракт на поставку нефти с «Роснефтью». Концерн также перестанет закупать топливо по контракту с «Татнефтью», если Евросоюз введет санкции, которые затронут эти поставки.

«Orlen не будет продлевать долгосрочный контракт (с "Роснефтью".— "Ъ"), срок действия которого истекает в январе 2023 года. Единственный действующий контракт (с "Татнефтью".— "Ъ") на поставку российской нефти в 2023 году перестанет выполняться при введении санкций, к которым мы готовы»,— сказала журналистам пресс-секретарь Orlen Эдита Олькович, ее слова приводит газета Prawna.

По соглашению с «Роснефтью» российская компания поставляет Orlen 300 тыс. тонн нефти ежемесячно. Контракт заканчивается в январе 2023 года. Согласно контракту с «Татнефтью», Orlen получает 200 тыс. тонн нефти в месяц. Этот контракт истекает в декабре 2024 года.

По словам госпожи Олькович, сейчас 70% сырья для всех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) группы Orlen в Польше, Чехии и Литве поступает не из России, в то время как еще в 2015 году почти 100% нефти на НПЗ группы Orlen поступало из РФ.

Ранее об отказе покупать российскую нефть в 2023 году заявила Германия. Трубопроводные поставки нефти из России не входят в шестой пакет санкций Евросоюза (вступил в силу 5 декабря), который включает запрет на морские перевозки топлива. Германия и Польша, которые импортируют российскую нефть по северной ветке трубопровода «Дружба», ранее заявляли, что откажутся от нее к декабрю.

О нефтедобыче в России на фоне санкций читайте в материале «Ъ FM» «Нефть санкций не боится».

Дарья Эрозбек