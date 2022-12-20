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Коммерсантъ FM
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Германия заявила, что не будет покупать российскую нефть в 2023 году

Германия опровергла сведения о том, что планирует покупать российскую нефть в начале следующего года, заявив, что вместо этого будет импортировать сырую нефть из Казахстана. Ранее генеральный директор «Транснефти» Николай Токарев заявил, что оператор получил запрос от ФРГ на поставки топлива в первом квартале 2023 года.

«Сообщения о том, что Германия заказала российскую сырую нефть, являются ложными. Нефтедобывающие компании на нефтеперерабатывающих заводах в городах Лойн и Шведт больше не будут заказывать российскую сырую нефть в новом году»,— заявили в пресс-службе Министерства экономики ФРГ, цитату приводит Bloomberg.

В ведомстве добавили, что нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) PCK Raffinerie GmbH в Шведте по состоянию на январь имеет «зарезервированные мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе».

Bloomberg отмечает, что НПЗ в Лойне и Шведте исторически сильно зависят от импорта российской нефти по трубопроводу. Теперь потоки по крупнейшему в Европе нефтепроводу «Дружба» будут поступать из Казахстана, хотя, по данным агентства, это соглашение еще не заключено.

«Они (Германия и Польша.— "Ъ") объявили, что не будут импортировать нефть из России с 1 января, но мы получили просьбы от польских потребителей: обеспечьте нас 3 млн тонн на следующий год и 360 тыс. тонн на декабрь. Германия уже прислала запрос на первый квартал (следующего года.— "Ъ")»,— сказал в эфире «России 24» господин Токарев (цитата по Bloomberg).

Трубопроводные потоки нефти из России не подпадают под запрет Евросоюза на большую часть морского импорта, который вступил в силу 5 декабря. Германия и Польша, которые получают российскую нефть по северной ветке «Дружбы», обязались отказаться от нее к декабрю. В начале декабря ЕС ввел эмбарго на транспортировку российской нефти третьим странам по цене выше $60 за баррель. Российские власти говорили, что не будут экспортировать топливо в страны, которые приняли потолок.

Дарья Эрозбек

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