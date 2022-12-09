Нефть санкций не боится

У России не будет потерь от введенного потолка цен на нефть ни при каких обстоятельствах, заявил президент Владимир Путин. По его словам, уровень предельной стоимости соответствует той, по которой страна продает сырье. При необходимости Москва задумается о сокращении добычи, заключил глава государства. При этом цена на российскую нефть Urals уже упала ниже потолка. По данным Bloomberg, после вступления ограничений в силу она снизилась с $52 до $44 за баррель. Ориентированная на Азию отечественная марка ESPO стоит заметно дороже — около $69.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Вероятнее всего, сильного обвала цен в ближайшее время не будет, говорит замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «В данном случае это не связано с Россией. Все участники рынка успокоились после панической атаки, которая была летом и в сентябре. Начиная с октября, они уверились, что серьезного сокращения поставок из РФ не будет, и в последние дни это подтвердилось. Основной фактор сейчас — рецессия у крупнейших импортеров и потребителей.

Даже смягчение эпидемиологических ограничений в Китае в данном случае не слишком помогает. Все в основном сосредоточены на экономических показателях, в том числе в еврозоне, а также в странах Северо-Восточной Азии. Цены на Urals и ESPO будут в одной траектории с Brent. Некоторые эксперты сравнивают текущую ситуацию с 2014 годом: такие же циклические характеристики движения цен. Но тогда огромное влияние оказывала сланцевая добыча в США, которая стремительно росла. Сейчас этот фактор практически не действует.

Что касается скидок на российскую нефть для стран Азии, в абсолютных величинах они будут снижаться, а в процентных останутся примерно такими же. Многое зависит от того, сколько будет стоить фрахт. Отечественные компании продолжают массово пользоваться европейским фрахтом, и пока среднерыночная цена Urals будет ниже предельной стоимости, это продолжится. Но флот для перевозки российского сырья увеличивается, он подконтролен нашим нефтяным компаниям, поскольку все готовятся к тому, что ситуация будет хуже — потолок начнет снижаться».

На фоне заявлений Владимира Путина растут цены на нефть. Марка Brent торгуется по $77 за баррель, хотя в начале дня была на отметке $76. А вот сорт Urals продолжит дешеветь, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Правда, серьезных потерь от потолка цен на нефть в среднесрочной перспективе Россия действительно сможет избежать, отмечает он: «Сейчас Urals стоит очень дешево — спред будет увеличиваться, возможно, даже до $40 в первом квартале. Но нужно учесть, что сохраняются сложности со страхованием судов.

Должны предоставляться страховые письма от компаний, но мировые страховщики осторожно относятся к российскому флоту. Это же касается банковских гарантий при кредитовании отдельных операций в логистическом цикле. Стоимость логистики для судов из РФ рекордно выросла, а низкая стоимость — как раз фиксируемся при отгрузке. Соответственно, конечная цена для покупателей, вероятно, осталась прежней, но доходы российских компаний уменьшились.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе потери от введенного потолка цен на нефть будут минимизированы. Переходный период должен пройти в конце этого года и первом квартале — тогда будут налажены новые логистические схемы, полностью введен в строй танкерный флот, который формируется. В этом случае даже при потолке $60 и, возможно, чуть ниже российские компании и государство в целом сохранят свои доходы».

Потолок цен на российское топливо вступил в силу 5 декабря. В тот же день начало действовать частичное эмбарго Евросоюза на поставки нефти. При этом Москва утверждала, что не будет поставлять ресурсы странам, которые станут соблюдать правило предельной стоимости. Сейчас Москва готовит ответные шаги на ограничения со стороны ЕС и стран G7. Как рассказал глава Минэнерго Николай Шульгинов, они будут оформлены отдельным указом президента.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба, Елена Иванова