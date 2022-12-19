Авиакомпания IFly отменила рейсы в Египет на 20 и 21 декабря

Авиакомпания iFly cообщила туроператору Tez Tour, что отменит рейсы в Хургаду и Шарм-Эш-Шейх на 20 и 21 декабря. Компания уже несколько раз отменяла рейсы в Египет. Последний раз, 16 декабря, она перенесла вылет из России на сегодня, 19 декабря.

«Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 20 и 21 декабря»,— сообщили в компании «РИА Новости». В компании отметили, что рейсы по возвращению российских туристов из Египта выполняются в плановом режиме.

Туроператор Tez Tour обещал вернуть деньги клиентам, которые не смогли вылететь в Египет. Президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорил, что туры из России в Египет будут перебронироваться по соглашению сторон.

Турция, Иордания, Саудовская Аравия и Эритрея запретили нескольким российским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство. Авиакомпании просили Росавиацию разрешить ей летать через Сирию, но ведомство не согласовало этот маршрут, посчитав его небезопасным.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Туристы задерживаются в Египте».

Анастасия Ларина