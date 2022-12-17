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Коммерсантъ FM
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Tez Tour вернет деньги клиентам, которые не смогли вылететь в Египет

Туроператор Tez Tour вернет полную стоимость билетов клиентам, которые не смогли вылететь в Египет с 15 по 19 декабря из-за закрытия воздушного пространства Иордании. Во Внуково вылета ждали больше тысячи клиентов Tez Tour. Кроме того, в ближайшее время туристам, ожидающим в Египте рейсы в Москву, сообщат о датах и условиях обратных вылетов.

«Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о невозможности выполнения рейсов в Египет в период с 15 по 19 декабря 2022 года. Клиентам туроператора, чьи вылеты были запланированы на соответствующие даты, будет произведен возврат денежных средств по приобретенным турам в полном объеме»,— говорится в сообщении компании, которое приводит «РИА Новости».

Иордания запретила нескольким российским авиакомпаниям, в том числе iFly, летать через свое воздушное пространство из-за отсутствия страхового сертификата. Сертификаты компании не смогли получить из-за санкций против российских перевозчиков.

iFly разработала альтернативный маршрут для полетов в Египет, но ждет его согласования у Росавиации. Новые маршруты могли пролегать через воздушное пространство Сирии, однако Росавиация запретила летать над этой страной. Из-за этого авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря.

Подробнее — в материале «Отдых в Египте остался на бумаге».

Анастасия Ларина

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