Туристы задерживаются в Египте

Авиакомпания iFly до 19 декабря отменила все рейсы в Египет. Вылететь в республику ее пассажиры не могут с 15 декабря. Турция, Иордания, Саудовская Аравия и Эритрея закрыли воздушное пространство для ее самолетов, а Росавиация не согласовала альтернативный маршрут, приводит РБК объяснения перевозчика. Ранее авиакомпания просила разрешить ей летать через Сирию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

15 декабря отправиться из столичного Внуково в Египет не смогли тысячи пассажиров iFly. Большинство были клиентами туроператора Tez Tour. Там пообещали вернуть деньги за оплаченные путевки. И добавили, что ищут способы вывезти пассажиров, которые сейчас находятся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

Вылететь оттуда не могут около тысячи человек, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Перевозчик ежедневно выполнял как минимум три рейса. Сейчас туристы продолжают свой отдых, туроператоры их расселили в гостиницах. В Египте ожидает вылета 1 тыс. человек. Вывозные рейсы будут осуществляться каждый день.

Начинается подбор либо отдельных билетов на существующих рейсах других авиакомпаний, либо аренда самолета. Для авиакомпании iFly это существенные ограничения. Программа "Египет" была одной из основных для этой авиакомпании. Конечно, и для заказчиков рейса тоже крайне сложно быстро найти альтернативные самолеты. У ряда клиентов перенос сроков будет каждый день. Цифра эта может варьироваться от 600 человек до 1 тыс. Идет подбор новой полетной программы уже у туроператоров на это направление. Все ожидают решения по пролету над территорией Сирии, который запросила компания iFly , но не получила».

О том, что у iFly возникли проблемы с пролетом над Иорданией стало известно еще 13 декабря. Королевство запретило этой и двум другим компаниям — Ikar и Nordwind Airlines — пересекать свое воздушное пространство из-за отсутствия иностранной страховки. При этом многие туристы, купившие путевки через Tez Tour, жаловались, что туроператор даже не предупредил о возможных задержках рейсов.

На горячей линии еще 16 декабря заверяли, что в субботнем расписании вылетов изменений не будет, рассказывает ростовчанин Тимур Беликов: «Перед тем как сесть в поезд до Москвы я позвонил турагенту, чтобы уточнить, стоит ли вообще ехать. Мне сказали, что все нормально и нам оформляют новые путевки. Получились издержки, пришлось ехать из другого города заранее с ребенком, который приболел, а также арендовать гостиницу.

Придется составлять заявку на возврат. Конечно, по этому поводу есть опасения. В чатах и в Хургаде, и по Египту большинство людей описывали свои случаи, когда деньги за туры в период пандемии им не возвращали по два года. Часто предлагали просто доплатить и полететь куда-нибудь на Пхукет или во Вьетнам. Будем добиваться полного возврата».

Внятных разъяснений от iFly пассажирам рейсов, задержанных в четверг, также получить не удалось, рассказывает жительница Санкт-Петербурга Анастасия. Она собиралась отправиться в Шарм-эш-Шейх как самостоятельный турист и в итоге за свой счет полетит рейсом другого перевозчика: «Представителя авиакомпании в аэропорту не было, только подрядчика. Они просто раздавали ваучеры, записывали номера телефонов.

Были созданы чаты для общения. Часть туристов пыталась доехать до офиса авиакомпании, с ними сначала отказались разговаривать, потом вроде состоялось какое-то общение. Была надежда, что пересадят нас на самолеты других авиакомпаний, как я слышала, это было с другой авиакомпанией, у которой такая же ситуация. Лететь над территорией Сирии — это, мягко говоря, безумие, и за 18 минут, за которые должны были преодолеть этот воздушный коридор, весь самолет дружно поседел.

16 декабря всех нас собрали в гостинице и сказали, что, поскольку рейсы официально отменены, нужно выселяться. Люди, конечно же, взбунтовались, у многих маленькие дети. Через администратора гостиницы все-таки удалось связаться с представителями авиакомпании и как-то договориться. Кто-то уехал уже вечером 15 декабря. Те, у кого туры были на три-пять дней, в основном пытались дождаться официальной отмены рейса, чтобы была возможность получить возмещение у туроператора в полном объеме».

Сейчас, по данным “Ъ”, у большинства из российских авиаперевозчиков нет проблем с рейсами в Египет. «Аэрофлот» и Azur Air в частности летают на курорты республики через Турцию. При этом, как отмечается, самолеты этих перевозчиков зарегистрированы в России и используют отечественную страховку.

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Елизавета Скобцова