iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря

Авиакомпания iFly cообщила, что отменит рейсы в Египет как минимум до 19 декабря. Возобновление рейсов, которых накануне, 15 декабря, ожидало более тысячи человек, планируется с 20 декабря. Вместе с тем перевозчик рассматривает варианты возвращения своих пассажиров из Египта в Россию.

«В настоящий момент авиакомпания изыскивает варианты вывоза пассажиров, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а также прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с ФАВТ (Росавиация.— ''Ъ'') с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

15 декабря Росавиация рекомендовала iFly перевозить своих пассажиров рейсами других авиакомпаний из-за длительных задержек. Ведомство заявило, что Сирия, через воздушное пространство которой планировался полет в Египет, является потенциально опасной для пассажиров. Сегодня, 16 декабря, стало известно, что Росавиация не разрешила авиакомпаниям летать через Сирию, несмотря на соответствующий запрос российских перевозчиков. Около 620 пассажиров задержанных рейсов iFly размещены в гостиницах Москвы.

Подробнее о том, как авиакомпании просят разрешение для полетов над Сирией,— в материале «Ъ» «Сирия нужна как воздух».

Лусине Баласян