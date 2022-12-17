РСТ: туры в Египет из России будут перебронироваться по соглашению сторон

Росавиация контролирует обязательства перед пассажирами в связи с возникшими у авиакомпании iFly проблемами на египетском направлении, заявил в эфире РБК вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, вопросы по перебронированию туров в Египет из России на другие даты будут решаться по соглашению российской и египетской сторон в индивидуальном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Горин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Горин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сейчас в приоритете по соглашению сторон (российская и египетская стороны.— "Ъ") будут решаться вопросы перебронирования туров на другие даты... Здесь нужно индивидуально решать этот вопрос»,— сказал господин Горин (цитата по ТАСС). Росавиация, взаимодействуя с авиакомпаний iFly, следит за ситуацией с возвращением туристов из Египта, отметил вице-президент РСТ.

15 декабря отправиться из Внуково в Египет не смогли тысячи пассажиров iFly. Турция, Иордания, Саудовская Аравия и Эритрея закрыли воздушное пространство для ее самолетов. Авиакомпания просила разрешить ей летать через Сирию, но Росавиация не согласовала этот маршрут. iFly отменила все рейсы в Египет до 19 декабря.

Большинство застрявших во Внуково пассажиров были клиентами туроператора Tez Tour, в компании пообещали вернуть деньги за оплаченные путевки. Вылететь из Египта не могут около тысячи человек, говорил ранее Дмитрий Горин.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Туристы задерживаются в Египте».

Мария Федотова