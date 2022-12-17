Австрия выделит Украине €5 млн на ремонт энергетической инфраструктуры

Австрия направит Украине €5 млн на проведение срочного ремонта энергетической инфраструктуры. Об этом объявила глава австрийского Министерства по делам защиты климата Леоноре Гевесслер. Она отметила, что рассматривает финансовую помощь как «акт солидарности и вклад в очень важную реконструкцию поврежденной инфраструктуры на Украине». Деньги выделит энергетическое сообщество, базирующееся в Вене. В это сообщество входят страны Евросоюза и нескольких государств Юго-Восточной Европы, пишет газета Kronen Zeitung.

Россия наносит массовые удары по критической инфраструктуре Украины с середины октября. Вчера, 16 декабря, по всей Украине объявили экстренные аварийные отключения электроэнергии. В Харькове, в частности, сообщили о колоссальных инфраструктурных разрушениях. Оператор электроэнергетической системы Украины «Укрэнерго» объявил чрезвычайную ситуацию. По его данным, повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что полностью восстановить их в ближайшее время не получится.

О российской военной операции на Украине и ее последствиях читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер