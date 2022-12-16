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Коммерсантъ FM
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По всей Украине объявили экстренные аварийные отключения электроэнергии

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света. Причиной отключений он назвал обстрелы со стороны России, в результате которых были повреждены энергетические объекты.

«По всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света»,— написал господин Тимошенко в Telegram. Он попросил украинцев минимизировать использование электроэнергии с 7:00 до 23:00. Кроме того, с завтрашнего дня в украинских городах будет ограничено время использования уличного освещения.

Власти Украины сегодня утром сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, а также Николаевской, Днепропетровской и Тернопольских областях. Из-за ударов были обесточены несколько железнодорожных участков. «Украинские железные дороги» перешли на резервные тепловозы в четырех областях.

Россия наносит массовые удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября. По данным «Укрэнерго», повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что полностью восстановить все объекты энергетической инфраструктуры в ближайшее время не получится.

Подробнее о том, что происходит на 296-й день после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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