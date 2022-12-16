Что происходит после ввода войск России на Украину. День 296-й

Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России. Владимир Зеленский считает, что к дипломатическому урегулированию на Украине можно вернуться в случае отвода войск РФ к границам 1991 года. Пентагон расширит программу подготовки украинских военных. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:57. Более 150 человек погибли в ЛНР с февраля, заявили в Луганске.

9:50. Молдавия может сама решать, где хранить и как использовать газ, приобретенный у «Газпрома», заявила президент республики Майя Санду на телеканале TVR-Moldova вечером в четверг.

9:38. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

9:22. В России заканчиваются иномарки, на складах российских автодилеров осталось порядка 20–30 тыс. новых машин иностранных брендов, их хватит лишь на месяц, сообщают «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры».

9:12. Европейский союз может ввести санкции против семи российских губернаторов в рамках девятого пакета ограничений, сообщает Bloomberg.

9:10. ЕС предоставит санкционные послабления для предпринимателей Мельниченко, Мазепина, Мошковича, Гурьева, Кантора, сообщает EUobserver.

8:57. Восемь человек погибли и 23 пострадали при обстреле Лантратовки в ЛНР, сообщили в экстренных службах.

8:51. Шольц: ЕС не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений.

8:51. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным меры обеспечения безопасности АЭС на Украине. Он сказал, что позвонит «в подходящий момент», но сроков не назвал.

8:50. Сотрудники силовых структур задержали двух жителей Бердянска за совершение диверсии на железнодорожном полотне, заявил «РИА Новости» представитель силового ведомства.