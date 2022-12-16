В Харькове сообщили о колоссальных инфраструктурных разрушениях после обстрела 16 декабря

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрелов 16 декабря повреждена энергетическая система. Он назвал разрушения инфраструктуры «колоссальными». В Харькове нет света, отопления и воды.

«Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего — энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг»,— написал Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в городе действуют пункты несокрушимости, где жители города могут получить электроэнергию, питание и горячие напитки.

Утром 16 декабря власти Украины сообщили об ударах по Киеву, Харькову, а также Николаевской, Днепропетровской и Тернопольской областям. В стране ввели экстренные отключения электроэнергии из-за разрушений инфраструктуры. Игорь Терехов сообщал о полном блэкауте в Харькове.

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