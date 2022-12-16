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Коммерсантъ FM
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Пентагон — о возможной передаче Patriot Украине: США не воюют с Россией

США не позволят России «диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Так он прокомментировал заявление посольства РФ о «непредсказуемых последствиях» в случае отправки Киеву американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Господин Райден не стал комментировать информацию о возможной передаче ЗРК Украине. «США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

По данным CNN, Белый дом может объявить о поставках Украине ЗРК Patriot на этой неделе. Как утверждает The Washington Post, президент США Джо Байден одобрит передачу комплексов только после доклада Пентагона по этому вопросу. В Белом доме пока тоже не подтверждали информацию о планируемых поставках.

Подробнее о ходе военной операции РФ на Украине читайте в материале «Ъ».

Кадры военных действий на Украине

Кадры военных действий на Украине

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Лаура Кеффер

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