В США не подтвердили информацию о поставках ЗРК Patriot Украине

Администрация США на данный момент не может подтвердить ранее появившуюся в СМИ информацию о поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Единственное, что я хотел бы добавить, так это то, что в последнее время мы уделяем приоритетное внимание средствам противовоздушной обороны, потому что это насущная потребность украинцев»,— сказал он (цитата по ТАСС). По его словам, Вашингтон работает над новым пакетом помощи Киеву, но о том, что в него войдет, США объявят, когда будут к этому готовы.

Вчера, 13 октября, телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что США завершают работу над передачей Украине ЗРК Patriot. Отправку систем должен в течение недели одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, добавили в CNN. В Кремле эти сообщения назвали ненадежными и призвали дождаться официальных заявлений.

О том, что происходит на 294-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов