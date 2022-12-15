Посольство РФ предупредило США о «непредсказуемых последствиях» при отправке Киеву ЗРК Patriot

Посольство РФ в США прокомментировало сообщения СМИ о возможной передаче Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot со стороны Вашингтона. Москва считает, что такой шаг может стать провокацией, который приведет к «непредсказуемым последствиям».

«Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям»,— говорится в комментарии посольства в Telegram.

Диппредставительство считает, что США и без этих поставок «все глубже втягиваются в конфликт в постсоветской республике». Москва отмечает рост поставок оружия, расширение подготовки украинских военных, снабжение разведданными, а также обсуждения отправки в «зону боевых действий американских военных специалистов». «Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта»,— считает посольство.

О возможных поставках США ЗРК Patriot Украине сообщали ряд американских СМИ. По информации CNN, Белый дом может объявить о соответствующих планах на этой неделе. Как утверждает The Washington Post, президент Джо Байден одобрит передачу комплексов только после доклада Пентагона по этому вопросу.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не подтверждал информацию СМИ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл сообщения ненадежными, но отмечал, что комплексы станут «законной целью» для российской армии в случае их поставок.

Леонид Уварчев