Что происходит после ввода войск России на Украину. День 295-й

Сейм Польши признал Россию «государством—спонсором терроризма». Донецк подвергся самому массированному с 2014 года ракетному обстрелу, заявил мэр города. Курс евро на Мосбирже впервые с 30 мая превысил 69 руб. Канада возобновила действие санкций против турбин «Северного потока». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:38. В Крыму налажена сборка дронов — глава республики Сергей Аксенов.

9:21. Пустые грузовики могут начать пускать на Крымский мост до Нового года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

9:14. Воздушная тревога в шести областях Украины снята — ресурс по оповещению.

9:05. Квартиру Владимира Зеленского в Ливадии национализируют. «Из принципа именно у него заберем и кому-то подарим»,— заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью ТАСС.

8:48. Россия до 30 июня 2023 года продлит запрет на въезд грузовиков из Евросоюза, пишет РБК со ссылкой на источники.

8:39. Российское посольство в США заявило, что передача Вашингтоном Киеву ЗРК Patriot может стать провокацией и привести к «непредсказуемым последствиям».

8:34. Курс евро на Мосбирже впервые с 30 мая превысил 69 руб. — данные торгов.

8:33. Autodesk (разработчик ПО для машиностроения и создатель программы AutoCAD) ликвидирует свое подразделение в России.

8:26. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской , Харьковской и в Сумской областях Украины — официальный ресурс по оповещению.

8:24. Евросоюз и НАТО скоро выпустят совместное заявление с призывом вывести российские войска с территории Украины — Politico со ссылкой на источники.

8:21. Товарооборот между Россией и Японией сократился на 35,5% в годовом выражении, следует из статистических материалов японского Минфина.

8:16. Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество бывшего президента страны Виктора Януковича — центр противодействия коррупции.

8:14. Администрация США направит Украине комплекты оборудования на основе системы глобального позиционирования, с помощью которых можно переделать обычные бомбы в управляемые — The Washington Post со ссылкой на источники.

8:10. Как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, город подвергся самому массированному с 2014 года ракетному обстрелу.

8:09. Сейм Польши признал Россию «государством—спонсором терроризма», обвинив в военных преступлениях, геноциде и «враждебной экономической деятельности».

8:09. Председатель КНР Си Цзиньпин поручил китайскому правительству укрепить экономические связи с Россией — The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

8:08. Канада возобновила действие санкций против турбин «Северного потока», так как «Путин продемонстрировал, что в его намерения никогда не входило восстановление полноценной работы» трубопровода — заявление главы МИД Канады Мелани Жоли и министра природных ресурсов страны Джонатана Уильямса.