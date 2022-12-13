CNN: США собираются передать Украине ЗРК Patriot

Белый дом завершает работу над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Отправку систем должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин. Ожидается, что он даст согласие. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЗРК Patriot

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters ЗРК Patriot

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

По информации CNN, Белый дом может объявить о передаче ЗРК Patriot на этой неделе. Пока неизвестно, сколько установок будет передано Украине.

Как пишет CNN, ЗРК Patriot будут доставлены на Украину «в кратчайшие сроки». Военнослужащие ВСУ пройдут обучение по их использованию на одной из баз армии США в Германии.

В ноябре на фоне массированных обстрелов со стороны России Украина попросила США начать поставки ЗРК Patriot. Позже стало известно, что Германия обсуждает с союзниками предложение Польши о размещении на Украине ПРО Patriot. 29 ноября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет поставлять комплексы Patriot на Украину.

О том, что происходит на 293-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко