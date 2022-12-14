WP: Байден одобрит передачу Украине ЗРК Patriot только после доклада Пентагона

Ни президент США Джо Байден, ни министр обороны Ллойд Остин еще не одобрили план по отправке на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщает The Washington Post (WP). Высокопоставленный представитель администрации заявил изданию, что господин Байден подпишет план только после детального доклада Пентагона.

Пентагон должен ответить на все вопросы об обучении и техническом обслуживании, законности передачи и ее влиянии на военную готовность США, сообщил чиновник. Сейчас Министерство обороны работает над параметрами учебной программы, которая, вероятно, будет проходить в Германии, пишет WP. В обычных условиях обучение может занять более шести месяцев, отмечает издание. Другой чиновник заявил, что оружие будет поступать из запасов США, а не из каких-либо оперативных подразделений.

Ожидается, что господин Остин подпишет план, о котором первым сообщил CNN, прежде чем он будет передан господину Байдену, заявили официальные лица. Причем это может произойти в ближайшее время, заявили они на условиях анонимности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что сообщения СМИ о поставках США Украине ЗРК Patriot не являются надежными. В администрации США на данный момент не могут подтвердить информацию об этих поставках.

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Мария Федотова