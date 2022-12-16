Сербия запросит у НАТО возвращения своих военных в Косово

Правительство Сербии направит миссии НАТО запрос на возвращение своих военных и полиции в Косово и Метохию. Об этом объявил сербский президент Александр Вучич по окончании заседания кабмина. По его словам, запрос направят в рамках резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН №1244.

Резолюция СБ ООН №1244 была принята в июне 1999 года. Она санкционировала международное гражданское и военное присутствие в Союзной Республике Югославии, также была учреждена миссия ООН по делам временной администрации в Косово. В пункте 4 (.pdf) говорится, что «согласованному числу югославского и сербского военного персонала разрешено вернуться в Косово для выполнения своих функций».

«Принято решение, что сегодня вечером в электронном виде, а завтра утром на административном переходе командующему KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии) начальник генштаба или представители передадут наше требование»,— рассказал господин Вучич в эфире национального телевидения РТС (цитата по ТАСС).

Очередное обострение началось на севере Косово в декабре, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север частично признанной республики, населенный сербами. 10 декабря после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича начались акции протеста. Евросоюз (ЕС) решил направитб в Косово своего спецпредставителя. 15 декабря Косово передало заявку на вступление в ЕС.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Сербии предлагают сдаться в план».

Лаура Кеффер