Сербии предлагают сдаться в план

Белград и Приштину в среду посетит спецпредставитель ЕС на Балканах Мирослав Лайчак. Его цель — не только остановить эскалацию напряженности между Сербией и Косово, но и вернуть стороны к диалогу о нормализации отношений. Тем более что поддержанный ЕС и США франко-германский план уже передан Белграду и Приштине. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На севере Косово сербы перекрывают дороги и атакуют косовскую полицию и патрули полицейской миссии ЕС

Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski, Ognen Teofilovski / Reuters На севере Косово сербы перекрывают дороги и атакуют косовскую полицию и патрули полицейской миссии ЕС

Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski, Ognen Teofilovski / Reuters

Поездку Мирослава Лайчака в Белград и Приштину анонсировал в начале недели глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, отношения Сербии и Косово «стремительно деградируют», а «конфронтация и провокации в последние дни идут по нарастающей — это в том числе нападения на полицейскую миссию ЕС и косовскую полицию». «Баррикадами блокируют дороги, вооруженные люди разгуливают по улицам — все это неприемлемо для наших партнеров, стремящихся к европейскому будущему»,— констатировал Жозеп Боррель.

Баррикады на севере Косово местные сербы начали воздвигать в минувшие выходные, блокировав все дороги, ведущие к главным КПП на границе с Сербией — «Яриня» и «Брняк». Акция сербов стала ответом на арест косовскими властями бывшего сербского полицейского Деяна Пантича по обвинению в нападении на сотрудников ЦИКа, когда те готовили проведение выборов мэров четырех городов на севере, населенных преимущественно сербами. Выборы были назначены на 18 декабря, после того как косовские сербы в начале ноября покинули органы власти Косово в знак протеста против запрета использования на косовской территории выданных в Сербии автомобильных номеров. И хотя президент Косово Вьоса Османи под давлением Запада перенесла в конце минувшей недели выборы на апрель, ситуацию это не успокоило.

Север Косово оказался практически парализован. За последние дни сербы блокировали баррикадами основные магистрали, косовские власти направили туда дополнительные подразделения полиции. Главные КПП на границе с Сербией закрыты. Школы и некоторые другие учреждения на севере не работают. Периодически в разных районах звучат выстрелы и разрывы шумовых гранат, обстрелу подверглись патрули полиции и полицейской миссии ЕС. Власти в Приштине обвинили в эскалации «сербские банды, возглавляемые Белградом» и потребовали от размещенных в Косово сил НАТО в составе KFOR снести баррикады. Власти Сербии утверждают, что Приштина пытается «изгнать сербов с севера», а президент Александр Вучич объявил, что 15 декабря Белград направит KFOR запрос на ввод в Косово сербского воинского и полицейского контингента.

Перед приездом эмиссара ЕС в понедельник и во вторник в Косово побывал спецпредставитель США на Балканах Гейбриел Эскобар, который встретился как с высшим косовским руководством, так и с лидерами «Сербского списка» — крупнейшей партии косовских сербов, поддерживаемой Белградом. Об итогах его переговоров практически ничего не сообщается, но позицию США по нынешнему кризису ясно сформулировали в совместном заявлении американские посольства в Приштине и Белграде. Они выступили против «незаконной блокады дорог, угроз косовским властям и населению», осудили «все нападения на косовские и международные структуры» и потребовали «немедленно разобрать баррикады».

Аналогичную позицию заняли и ведущие европейские страны. Так, глава МИД Германии Анналена Бербок, похвалив Приштину за перенос местных выборов с целью снижения напряженности, упрекнула Белград в воинственной риторике за предложение направить в Косово своих военных, что, по ее словам, «абсолютно неприемлемо».

Иначе смотрят на ситуацию в России. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил телеканалу «Россия 24»: это напоминает «все, что происходило и происходит на Украине», включая и «отношение Приштины к сербам». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков российский подход обозначил так: «Мы выступаем за то, чтобы все права косовских сербов были обеспечены... и чтобы эта ситуация урегулировалась дипломатическими путями». По его словам, президент Сербии не обращался к президенту Владимиру Путину за помощью в связи с обострением кризиса в Косово. Тем не менее представитель российского МИДа Мария Захарова заверила, что Москва будет «и впредь помогать в отстаивании Белградом законных национальных интересов применительно к Косову с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244, которая… предоставляет реальный шанс выработать сбалансированное, справедливое решение косовской проблемы…». «Ответственность за политическую деградацию в Косово» дипломат возложила на косовских лидеров и «их западных опекунов, среди которых явно главенствует Вашингтон».

Анонсируя визит Мирослава Лайчака в Белград и Приштину, Жозеп Боррель сообщил, что эмиссар ЕС едет туда с «обновленным планом». Речь идет о франко-германском плане по Косово, поддержанном ЕС и США. Он обсуждается уже несколько месяцев, а на недавнем саммите ЕС—Балканы в Тиране глава европейской дипломатии сообщил, что Белграду и Приштине «передана доработанная версия плана».

Хотя содержание плана официально не раскрывается, многие его ключевые элементы просматриваются. По данным “Ъ” из европейских дипломатических кругов, план не предусматривает взаимного признания Сербии и Косово, однако обе стороны обязались бы уважать территориальную целостность, границы и государственные символы друг друга, обменялись бы постоянными миссиями, а Сербия бы не противилась членству Косово в международных организациях.

Поскольку сербские власти не раз говорили о неприемлемости для них основных положений франко-германского плана, нынешнее обострение на севере Косово Белград вполне может использовать для того, чтобы по крайней мере отложить рассмотрение плана. Однако ЕС и США, похоже, настроены иначе и исходят из того, что только принятие плана и его реализация смогут остановить бесконечную череду конфликтов между Сербией и Косово.