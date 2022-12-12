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Коммерсантъ FM
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ЕС направит в Косово своего спецпредставителя по Западным Балканам

Евросоюз собирается направить своего спецпредставителя по Западным Балканам в Косово для содействия в снижении напряженности в регионе. Он отправится в регион 14 декабря. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Наш спецредставитель послезавтра поедет в регион и вернется перед саммитом ЕС, чтобы я оценил ситуацию и проинформировал лидеров»,— сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС (цитата по ТАСС).

10 декабря началось очередное обострение ситуации на севере Косово после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича косовскими правоохранительными органами. В ответ местное сербское население построило баррикады на дорогах и вышла на акции протеста. Президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря своим самым тяжелым днем работы на посту руководителя страны.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Косовским выборам пригрозили явкой полиции».

Олеся Павленко

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