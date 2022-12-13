Минтранс Турции: только четыре танкера с нефтью в Босфоре не предоставили страховые документы

Четыре иностранных танкера с сырой нефтью, которые стоят в пробке у Босфора в Турции, не предоставили документы о страховании в рамках правил пропуска через пролив, введенных с 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба управления по морским вопросам Минтранса Турции.

«Из 26 танкеров 22 предоставили письма, подтверждающие их страхование, что требует наша страна. Всего с учетом прошедших сегодня через Босфор судов проход через проливы с 1 декабря завершили 19 судов»,— сказано в сообщении в Twitter ведомства. Там добавили, что в Эгейском и Мраморном морях нет танкеров, которые не предоставили документов о страховании.

В начале декабря в проливах Босфор и Дарданеллы появилась пробка из танкеров с нефтью. Это произошло после того, как Евросоюз и страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть. В результате Турция начала запрашивать документы, которые подтверждают страховку на танкеры.

12 декабря единственный танкер с российской нефтью прошел Босфор и достиг Мраморного моря. В Турции сообщали, что других танкеров с нефтью из России в пробке не было.

О введении потолка цен на российскую нефть — в материале «Ъ FM» «Нефть продается с лимитом».

Олеся Павленко