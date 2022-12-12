С таким партбилетом — и на свободе

Виктор Бут, еще недавно отбывавший 25-летний срок в американской тюрьме и выданный России в рамках обмена, вступил в ЛДПР. Ее лидер Леонид Слуцкий в понедельник торжественно вручил бизнесмену партбилет на сцене Колонного зала Дома союзов в ходе слета по случаю дня рождения партии. Отвечая на вопрос “Ъ”, новоявленный либерал-демократ сообщил, что принимать участие в выборах пока не собирается. Однако, по словам источника “Ъ” в Госдуме, руководство ЛДПР уже ведет переговоры с администрацией президента об участии господина Бута в довыборах в Думу в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (справа), и новый член партии Виктор Бут (слева) вдохновляются идеями и лозунгами покинувшего их Владимира Жириновского

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ И лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (справа), и новый член партии Виктор Бут (слева) вдохновляются идеями и лозунгами покинувшего их Владимира Жириновского

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Трехдневный слет по случаю 33-летия ЛДПР начался еще в воскресенье. Первый день, как сообщал накануне “Ъ”, был посвящен партийной учебе, обсуждению будущего либерал-демократов и подготовке к единому дню голосования, а в понедельник прошла торжественная часть слета.

12 декабря делегаты собрались в Колонном зале Дома союзов. Перед началом мероприятия в зале звучали песни в исполнении Владимира Жириновского, и Леонид Слуцкий тоже начал приветственную речь со слов почтения в адрес покойного основателя ЛДПР. В частности, он отметил, что идеи и прогнозы господина Жириновского «востребованы как никогда», а видеоролики с его участием «неуклонно набирают миллионы просмотров».

Господин Слуцкий также признался, что месяцы без Владимира Жириновского (он умер 6 апреля) «стали испытанием и партия прошла его с честью». По его словам, либерал-демократы «как никогда консолидированы и нацелены на результат».

Затем он заговорил о добрых делах партии, пообещал открывать центры правовой помощи и напомнил, что ЛДПР помогает возвращать домой несправедливо задержанных за границей россиян. На этой ноте господин Слуцкий сообщил, что в партию вступил Виктор Бут — российский предприниматель, приговоренный в 2012 году в США к 25 годам колонии за продажу оружия. 8 декабря 2022 года его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. Получив партбилет из рук лидера ЛДПР, господин Бут признался, что все эти годы в тюрьме ему помогал лозунг Владимира Жириновского: «Не врать и не бояться». Леонид Слуцкий также вручил ряду партийцев орден «За заслуги перед ЛДПР» I степени.

В выступлениях делегатов не раз проскальзывала обида на недругов ЛДПР, нападки которых господин Слуцкий призвал расценивать как «попытки подорвать стабильность политической системы России». Отметим, что слету партии предшествовал публичный конфликт либерал-демократов с основателем «ЧВК Вагнера» Евгением Пригожиным. За несколько дней до мероприятия он раскритиковал российских политиков за пустые разговоры с трибун вместо реальной борьбы с несправедливостью на Украине. И больше всех досталось ЛДПР, которая, по мнению господина Пригожина, «оставшись без Жириновского, превратилась в клоунаду». А затем, комментируя полученное им ранее приглашение на слет ЛДПР, бизнесмен заявил, что относится к Леониду Слуцкому «с глубочайшим неуважением». После этого лидер партии сообщил, что приглашение было аннулировано, а центральный аппарат партии проверит, как Евгений Пригожин появился в списке гостей.

«Мы должны давать жесткий отпор разного рода проходимцам, которые пытаются нажиться на нашем авторитете и кидают в наш адрес глупые и злобные обвинения. Этим людям можно сказать только одно слово: "позор"!» — резюмировал господин Слуцкий, выступая со сцены Колонного зала.

А координатор тульского отделения ЛДПР Александр Балберов добавил, что те, кто нападает на ЛДПР, «играют в политической песочнице, лепят куличики». «Вам бы поучиться у нас!» — посоветовал он неназванным критикам.

В перерыве заседания Виктор Бут пояснил журналистам, что вступил в партию, потому что она и конкретно Леонид Слуцкий много помогали ему и его семье в трудные моменты. Также он назвал ЛДПР «державной партией», которая «стоит за простых граждан, за русский мир, за нашу родину».

Отвечая на вопрос “Ъ”, бизнесмен сообщил, что принимать участие в выборах пока не собирается, но Леонид Слуцкий добавил: «Пока». Между тем источник “Ъ” в Госдуме утверждает, что председатель ЛДПР уже ведет переговоры с администрацией президента об участии господина Бута в довыборах депутата Госдумы по Симферопольскому одномандатному округу, которые пройдут осенью 2023 года. Сам же господин Слуцкий на слете заявил, что пока «в качестве первого партийного поручения» бизнесмен должен «пойти на обследование к доктору и привести свое здоровье в идеальное соответствие с нормами для космонавта». При этом он выразил уверенность, что в силу крепости духа новоиспеченный член партии «будет в прекрасной форме буквально на днях». А Виктор Бут пожаловался лишь на то, что еще не адаптировался к разнице в часовых поясах.

Вступление вернувшегося в Россию предпринимателя в ЛДПР «пока больше похоже на политическую натурализацию Бута», считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «У Бута есть высокая известность, но слабо наполненная содержанием,— образ жертвы сам по себе недостаточен для яркого продвижения».

Политолог Алексей Макаркин считает, что привлечение в свои ряды Виктора Бута важнее для ЛДПР, чем для него самого.

«Леонид Слуцкий не может заменить Жириновского: ЛДПР живет на мощнейшей инерции, которую задал ее прежний лидер, и на том, что в стране небольшое количество партийных брендов. На этом партия прошла региональные выборы, но сейчас Слуцкий заинтересован в том, чтобы в партии появлялись новые люди, соответствующие ее патриотическому брутальному образу»,— поясняет эксперт. Он также обращает внимание на тенденцию, согласно которой люди, побывавшие в американской тюрьме, находят потом место в российской власти: Константин Ярошенко вошел в Общественную палату, Кирилл Вышинский стал членом президентского Совета по правам человека, а Мария Бутина — депутатом Госдумы.

Ксения Веретенникова, Анастасия Корня