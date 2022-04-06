«Трудно представить заседания без Жириновского»

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Депутаты узнали о смерти Владимира Жириновского на заседании Госдумы от спикера Вячеслава Володина. В ЛДПР заявили, что шокированы печальной новостью — несмотря на долгую болезнь партийного лидера, в партии до последнего были уверены, что он поправится. Партия объявила 40-дневный мораторий на решение кадровых вопросов, однако объявлено, что временно исполнять обязанности главы фракции будет Леонид Слуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Около 13:00 спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил депутатам на заседании Думы, что после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Жириновский. По данным “Ъ”, о смерти лидера ЛДПР в Госдуму сообщил его сын, бывший депутат Игорь Лебедев: он попросил сотрудников аппарата палаты сделать так, чтобы люди узнали печальную новость не из СМИ, а от первых лиц. Сам господин Лебедев, как и другие родственники Владимира Жириновского, простился с ним в ЦКБ накануне, после того как врачи сообщили им, что бессильны. За неделю до этого у лидера ЛДПР на фоне перенесенного коронавируса отказали легкие, и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции. Знакомые господина Жириновского, бывшие с ним в клинике, утверждают, что несколько дней назад он, ненадолго придя в сознание, увидел печальные лица собравшихся и показал им кукиш.

После официального сообщения спикера депутаты почтили память господина Жириновского минутой молчания и прервали заседание на час. Во время перерыва члены фракции ЛДПР вышли на пресс-подход. В центре стоял глава комитета по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, рядом с ним — сенатор Елена Афанасьева с черно-белым портретом лидера в молодости и глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов. Он и заговорил первым. Депутат, ставший помощником Владимира Жириновского еще в конце 1990-х, обычно очень бойко выступает перед журналистами, но сейчас тяжело вздыхал после каждого слова, будто стараясь сдержать слезы. «Произошла трагедия, ушел наш лидер Владимир Вольфович Жириновский, царство ему небесное»,— сказал он. Господин Нилов сообщил, что фракция на своем заседании избрала единогласно исполняющим обязанности главы фракции Леонида Слуцкого и все силы сосредоточит на подготовке к похоронам.

Господин Слуцкий был сдержан. Он отметил, что Владимира Жириновского «знает вся планета, этот человек предвидел многие знаковые ситуации для новой России», в том числе нынешние события на Украине. «Это человек, который трогательно заботился, несмотря на свою внешнюю резкость, о каждом из тех, кто был рядом с ним»,— добавил депутат. Он подчеркнул, что ЛДПР не будет обсуждать кадровые вопросы в течение 40 дней, заметив, что Владимир Жириновский был человеком «глубоко верующим». «Вечная память»,— сказал новый глава фракции и перекрестился вместе с Ярославом Ниловым.

«Конечно, все шокированы. Несмотря на то что он тяжело болел, все просто отказывались верить в худший исход,— рассказал “Ъ” пресс-секретарь партии Александр Дюпин.— Ни один даже не заикался обсуждать будущее после него, все до единого были уверены, что он исцелится и вернется. Новость о его кончине все восприняли как личную потерю. Вся фракция была буквально в слезах на экстренном собрании, которое прошло в Госдуме». Пока в партии объявлен сорокадневный мораторий на кадровые или организационные решения, подтверждает собеседник “Ъ” во фракции. По его словам, Леонид Слуцкий назначен врио руководителя фракции, так как это необходимо по регламенту; его кандидатура выбрана как «консолидирующая фигура»: он не принадлежит ни к каким «кланам» внутри партии, «это позволит спокойно пройти самый сложный этап».

Тем не менее ЛДПР должна предложить кандидата из любой региональной группы своего предвыборного списка на замещение вакантного депутатского мандата господина Жириновского в течение 14 дней со дня принятия Госдумой решения о прекращении его полномочий. Об этом «РИА Новости» рассказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко. Отметим, в конце марта в ЛДПР произошла перестановка: пост первого замруководителя центрального аппарата партии вместо Сергея Каргинова занял Алексей Диденко. Самым же громким кадровым решением стала приостановка политической деятельности Игоря Лебедева: в Думе седьмого созыва он был вице-спикером, однако перед июньским предвыборным съездом ЛДПР заявил, что на выборы не пойдет. Лидер партии позже сообщил, что это решение принималось «по обоюдному согласию».

Владимир Жириновский попал в больницу после заражения омикрон-штаммом коронавируса еще 2 февраля. С тех пор неоднократно возникали слухи о его смерти. Однако несмотря на все это, печальная новость как будто застала Госдуму врасплох. В 17:00 все еще не было портрета в траурной рамке в холле первого этажа, пустовал и столик, на который кладут траурные цветы. В приемной фракции за стеклянной дверью с табличкой «Карантин! Не входить» не было ни души.

Одними из первых на новость о смерти господина Жириновского откликнулись его политические оппоненты. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не видит в ЛДПР замены столь яркому политику. «Это внутренний вопрос партии, но он возникает, когда стране объявлена война, обложили со всех сторон санкциями, когда требуется от всех политических сил исключительная ответственность за военно-политическую операцию, борьбу с фашизмом и нацизмом и за стабильное развитие нашей страны»,— напомнил господин Зюганов. Он отметил, что «Жириновский был антикоммунистом, но в период дефолта (1998 год.— “Ъ”) поддержал создание антикризисного правительства и ряд позиций, предлагаемых КПРФ». «Осиротела партия ЛДПР, однозначно,— сказал журналистам председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).— Но я думаю, найдут в себе силы, восстановятся и пойдут курсом, намеченным еще в 1990-е годы». Господин Харитонов заявил, что они с господином Жириновским были не «политическими врагами», а «парламентскими бойцами», и, несмотря на их отчаянные споры на заседаниях Думы, он должен признать: лидер ЛДПР «всегда был за сильную Россию».

Первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову (ЕР) трудно представить заседания без Владимира Жириновского: «Его яркие, острые, содержательные выступления по самым острым вопросам всегда привлекали внимание. Его политические прогнозы часто сбывались, хотя иногда выглядели на первый взгляд фантастическими». Отметим, за время болезни господина Жириновского фракция ЛДПР нашла способ создать эффект его присутствия на заседаниях: во время своих выступлений депутаты включали видеозаписи с его участием. Согласно данным ВЦИОМа, за последние два месяца рейтинг Владимира Жириновского вырос с 29,1% до 45,9%.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина, Николай Сергеев