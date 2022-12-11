Либерал-демократы слетелись на штурм

В воскресенье начался трехдневный всероссийский слет ЛДПР, приуроченный ко дню рождения партии (13 декабря). Одной из главных целей мероприятия было заявлено проведение «идеологического мозгового штурма». В первый день слета партийцы поговорили о жизни без Владимира Жириновского и выслушали наставления представителя Центризбиркома. А приглашенный эксперт Евгений Минченко предупредил либерал-демократов, что поколениям X и Y общую идеологию навязать невозможно, и посоветовал найти подход к молодым группам избирателей, в том числе с помощью работы в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Открывая слет, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что партия впервые встречает день рождения без своего «отца-основателя» Владимира Жириновского, но продолжает его курс в непростой ситуации, в которой оказалась Россия в связи со специальной военной операцией (СВО) и западными санкциями. С передовой, по его словам, постоянно поступают заявления с просьбой о принятии в ЛДПР. «Это означает, что мы на правильном пути»,— сказал господин Слуцкий, заверив, что в партии нет противоречий и внутренних конфликтов. На сегодняшний день в ЛДПР состоит почти 350 тыс. человек, при этом за последние полгода в партию приняли более 20 тыс. новых членов, «не поступаясь никакими жесткими критериями, которые ввел Владимир Вольфович Жириновский», отчитался лидер.

Он также похвалился, что либерал-демократов «как никогда хорошо слышит правительство, наши законопроекты, наши идеи принимаются в Государственной думе и реализуются». ЛДПР ежедневно работает на новых территориях (за эту работу в партии отвечает Алексей Диденко), а заодно помогает вернуть домой тех, кто был незаконно мобилизован. Кроме того, ЛДПР «взяла под крыло швейбаты», добавил Леонид Слуцкий: «Это сотни самоотверженных женщин, которые шьют и отправляют (в зону СВО.— “Ъ”) спальные мешки, балаклавы, куртки, теплое белье».

Завершил председатель партии свою речь на оптимистической ноте, заявив, что во многих регионах ЛДПР «уже вторая партия, но нет оснований для головокружения от успехов».

Он также заверил, что к следующему единому дню голосования либерал-демократы готовы, у них есть план по каждому региону, и везде они постараются добиться максимального результата.

Однако выступивший следом член Центризбиркома Евгений Шевченко как будто усомнился в готовности ЛДПР к выборам, потому что в течение часа подробно рассказывал о правилах регистрации кандидатов. Правда, они претерпели ряд изменений, о которых партийцы могли и не знать. Например, теперь при подаче документов в избирком необходимо указывать СНИЛС. Заодно господин Шевченко напомнил, что кандидат-иноагент должен сообщить избиркому о своем статусе, но сразу оговорился: «Зная щепетильность ЛДПР и к лицам судимым, и к лицам, которые являются врагами нашей страны, я думаю, что у вас таких людей не будет. Это очень важно, чистота партийных рядов, чистота партсписков, и мы отмечаем, что практически отсутствуют в списках ЛДПР лица судимые и иноагенты».

Вспомнил член ЦИКа и о подаче сведений о доходах и имуществе: «Мы называем этот документ "Вспомнить все"». По его словам, помимо имущества, кандидаты иногда забывают даже собственных детей: «Один папа записал всех детей, а одного, на которого были записаны все заводы-пароходы, забыл. Но мы нашли его через налоговую». Один из партийцев спросил, нужно ли подавать ИНН в бумажном виде, как требуют некоторые избиркомы. Евгений Шевченко заверил, что не нужно, достаточно сообщить номер ИНН, а с председателем избиркома, где требуют излишнюю документацию, пообещал поговорить.

«Евгений Александрович — великий человек,— охарактеризовал предыдущего оратора глава коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.— Это какие надо иметь железные нервы и какую каменную задницу, чтобы заниматься этим абсолютно бессмысленным и ненужным делом».

Поясняя, что именно он считает «бессмысленным и ненужным», эксперт предложил ЛДПР как старейшей парламентской партии России выйти с инициативой отменить «всю эту дурь — СНИЛСы, ИННы и так далее, все это есть в распоряжении государства». По мнению политтехнолога, заявление о выдвижении можно было бы подавать и через портал госуслуг.

Отдав дань пророческому дару Владимира Жириновского и тому, что он и «после смерти выигрывает выборы», господин Минченко перешел к политическому анализу. Он отметил современный тренд на «антиистеблишмент»: президент Украины Владимир Зеленский говорит, что борется с олигархами, «хотя занимается перераспределением собственности», а президент России Владимир Путин «бросил вызов мировым элитам». При этом мы живем в эпоху огромного количества информации, и в этих условиях «необходимо приложить гораздо больше энергии, чтобы попасть в голову к избирателю», потому что «мозг защищается и создает преграды», предупредил эксперт. По его мнению, в современном мире вождям стало сложнее обращаться к избирателям, потому что «невозможно быть величественным на экране смартфона».

Евгений Минченко назвал «гениальной» идею ЛДПР о введении активного избирательного права с 16 лет, но отметил, что к подрастающим избирателям, с которыми, по его мнению, не работают «Единая Россия» и КПРФ, нужно выработать подход. «Умерли большие нарративы. Абсолютно бессмысленная идея придумать общую идеологию»,— пояснил эксперт. Поколение «иксов» (от 31 до 45 лет) видело крушение различных идеологий, а поколение «игреков» (от 21 до 30 лет) привыкло жить в комфорте и с непониманием относится к попыткам навязать ему идеологию.

Господин Минченко также считает, что в России не нашли ни одного спикера, который бы грамотно работал с избирателями на тему СВО, и посоветовал ЛДПР найти такого человека. При этом, по его мнению, из-за СВО в обществе произошло разделение на «четыре России»: воюющая, глубинная (находится "в стадии торга"), столичная (находится "в стадии отрицания") и уехавшая. В связи с этим докладчик посоветовал ЛДПР «сделать стратегию по четырем Россиям», в том числе по «уехавшей», ведь эти люди «в большинстве своем не отказываются от российского гражданства, у них сохраняется право голоса». Пока же, по признанию Евгения Минченко, он услышал лишь предложения для «воюющей России». Напоследок он призвал партийцев «идти в Telegram», ведь именно Telegram-каналы, по опросу ВЦИОМа, являются главным источником информации и коммуникации для 60% аудитории в возрасте от 18 до 35 лет.

После обеда прошли лекции для активистов и личные встречи председателя партии с активом из регионов. А в понедельник руководство ЛДПР обсудит с делегатами с мест, депутатами и сенаторами вопросы партийной идеологии.

Ксения Веретенникова