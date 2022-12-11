Пользователи устремились за Premium

Число пользователей Telegram Premium выросло до 1 млн, это произошло спустя пять месяцев после запуска платной подписки, заявил создатель мессенджера Павел Дуров. Новая функция стала доступна в июне 2022 года. Тогда же основатель сервиса рассказал, что аудитория в Telegram выросла до 700 млн человек. С чем связан рост популярности платной подписки? И как еще зарабатывает мессенджер? Об этом — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Синяя звездочка, видеоаватары и персонализированные стикеры — все эти опции заставили пользователей Telegram платить ежемесячно по 499 руб. То есть сейчас сервис получает благодаря сервису Premium около 0,5 млрд руб. каждые 30 дней. Достаточно ли этого мессенджеру? Сам Павел Дуров в конце июня говорил, что для покрытия всех затрат подписку должны приобрести примерно 3% пользователей (17 млн до 20 млн человек на тот момент).

При этом Telegram продолжает расти. Один из основных факторов — блокировка некоторых зарубежных соцсетей в России. Больше пользователей у сервиса становится и за рубежом, отмечают аналитики рынка. В этой ситуации такой вариант монетизации, как подписка, становится не менее эффективным, чем реклама, отметил директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный:

«Доход с подписки и рекламы идет примерно в равной степени. Все, что касается премиального аккаунта, коррелирует со стратегией развития Telegram, и поэтому в перспективе этот источник прибыли будет доминировать. Эти опции не могут быть дорогими, но могут быть очень разными. Telegram многими используется еще как рабочий инструмент, там же устроено деловое общение. Ближайший аналог — это Slack. Кроме того, Telegram в большей степени ориентирован на текст, это не YouTube, так что мессенджеру можно двигаться в эту сторону».

Еще одна платная опция, которую запустил Telegram, — покупка никнеймов. И если на старте продаж в октябре 2022-го самое дорогое имя — @bank — оценивалось в $119 тыс., то спустя месяц, по данным издания Forbes, оно стоило уже дороже $1 млн. В декабре мессенджер также продал ники @Sber, @Kamaz и @Qiwi на общую сумму в $1 млн.

Крупный бизнес, говорят собеседники “Ъ FM”, все активнее осваивается в Telegram. Площадка привлекает, например, транспортные компании и кредитные организации. Наиболее активны «Аэрофлот», РЖД, «Сбер», Тинькофф-банк и ВТБ, подчеркнула исполнительный директор коммуникационного агентства «КреативПроект» Анна Лопушняк: «Рост популярности премиум-подписки вызван несколькими ключевыми факторами. Первый — это статусность. Люди платят за так называемую звездочку у аватара, чтобы выделиться. Можно сказать, что это определенный маркер, как, например, iPhone среди смартфонов.

Второй фактор — возможность создавать брендированные эмодзи-наборы и использовать их в своих публикациях и в статусе Premium. За эти опции готовы платить, например, крупные компании. Кроме того, не все гладко сейчас у запрещенной в России корпорации Meta. На этом фоне многие лидеры мнений и компании перешли в Telegram, чтобы оставаться в информационной повестке дня».

В связи с изменениями на рынке затраты на размещение коммерческого контента в мессенджере по сравнению с прошлым годом пришлось увеличить минимум в два раза, делятся участники рынка. Так, чтобы пользоваться аккаунтом на Telegram Ads (платформе для продвижения рекламы), нужно потратить минимум 50 тыс. руб. в месяц. При этом у площадки есть и существенные недостатки, утверждает председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» и управляющий партнер Telegram-канала Dombook Ирина Доброхотова:

«Серьезная аудитория, причем в бизнес-сегменте, которая нам и нужна, это жители Москвы и Санкт-Петербурга в возрастных группах от 18 до 27 лет и от 25 до 34. Сейчас затраты на продвижение через Telegram Ads занимают не более 5-7% от общего медиаплана. Мы их увеличили в два-три раза. Мессенджер стал прозрачным инструментом, и туда пошли все крупные девелоперы. Правда, для работы еще не хватает механизмов аналитики, то есть пока невозможно отследить, как сработала реклама».

Вместе с тем издание РБК со ссылкой на агентство RealWeb сообщало, что активнее всего Telegram Ads пользуются компании из сферы образования, услуг, пиара и финансов. Среди представителей этих отраслей доля желающих разместить рекламу в мессенджере в третьем квартале 2022 года составила от 10% до 15%. Тем не менее по охвату аудитории Telegram находится не на первом месте, отмечают собеседники “Ъ FM”. По этому показателю мессенджер опережают WhatsApp, «Яндекс», Google, «ВКонтакте» и YouTube.

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Анна Маргулис