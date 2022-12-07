Реклама разошлась по каналам

Компании из сфер образования и пиара стали главными рекламодателями в Telegram. Такие данные приводит РБК со ссылкой на агентство RealWeb, которое первым в России стало заниматься официальными размещениями в мессенджере через платформу Telegram Ads.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сервис устроен так, что сначала агентства закупают размещения оптом на сумму минимум в €2 млн, а потом распродают показы отдельным рекламодателям. Самый высокий спрос, по данным RealWeb, показали образовательные платформы и финансовые структуры, а также компании из сферы маркетинга.

Насколько эффективна официальная реклама мессенджера? Telegram Ads существует больше года, однако его результаты не смогли убедить сооснователя сервиса «Битрикс-24» Сергея Рыжикова отказаться от привычных инструментов — покупки интеграций в конкретных каналах вручную: «Все-таки существует ограничение по инструментам и контакту с аудиторией, так что само объявление воспринимается именно как реклама. Кроме того, сообщение может оказаться в тех Telegram-каналах, в которых мы бы, например, не хотели продвигать наш продукт. По этой причине сегодня отдел маркетинга выбирает только непосредственный контакт с сообществами и работу с аудиторией и считает это более эффективным.

Конечно, по привычным инструментам сейчас сложно договариваться и проводить платежи. То есть наличие целостной, большой платформы с таргетингом, областью интересов давало бы нам шанс не просто попадать в нужные каналы, но даже непосредственно к тем людям, которые читают актуальные материалы или контент. Но пока таких возможностей нет, а ограничение в инструментах мешает».

Telegram Ads позволяет бизнесу размещать небольшие, до 160 символов, сообщения в схожих по тематике каналах. Объявление будет сопровождаться пометкой «спонсорский контент» и появится только после того, как пользователь прочтет все последние посты. Добавить к этому сообщению изображения или гиперссылки нельзя — пост ведет исключительно в другой Telegram-канал, который и закупил рекламу.

Кроме того, для премиальных пользователей, которых в соцсети уже больше 1 млн, официальная реклама не отображается. И это делает ее менее эффективной, подчеркнула основатель Telegram-канала и агентства Breaking Trends Юлия Загитова: «Я бы все-таки говорила про разную эффективность. У каждой рекламной кампании есть своя цель. У какой-то это клики и переходы, у какой-то — подписка или увеличение охвата. Вот в последнем случае это выгодная история, и вашу рекламу, скорее всего, увидят все. Но нужно учитывать, что у пользователей Telegram Premium подобные сообщения отключены.

Сейчас, например, наш канал продвигается через платформу Telegram Ads. Наша ниша — маркетинг, и, учитывая кампанию, которая идет уже месяц, могу сказать, что это не такая эффективная история, как если бы это было через рекламные подборки, ботов или нативные интеграции. Мы, к сожалению, не можем выйти на какие-то цифры, которые получаем во всех других местах.

Кроме того, если ты хочешь продвигать какой-то продукт в Telegram, то сейчас нужно идти в конкретное агентство, и оно может это организовать. То есть ты не можешь как маркетолог сам этим заняться. Поэтому я жду возможности самостоятельно настраивать рекламу и более лояльного отношения к модерации. Пока она происходит в ручном формате, так что существует человеческий фактор».

В свою очередь, основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что рекламные сообщения в мессенджере «превзошли рынок», несмотря на то, что сервис не собирает персональные данные и не использует их для таргетинга. Вместе с тем реклама — лишь один из инструментов монетизации Telegram. Помимо этого, он зарабатывает на подписках, которые Павел Дуров считает одними из самых успешных в истории соцсетей, а недавно мессенджер запустил аукционы по продаже наиболее оригинальных и востребованных имен аккаунтов. Так, например, завершились торги никнейма @news, который был приобретен почти за $2 млн.

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Иван Якунин