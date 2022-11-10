Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Не будьте нативны

Блогерам разъяснили правила маркировки рекламы

Профильные ассоциации и Роскомнадзор разъяснили, как новый закон о маркировке интернет-рекламы должен работать в сегменте блогеров. Последние обязаны помечать как рекламу все интеграции, по которым не истек договор, даже если они вышли до вступления закона в силу 1 сентября. Некоторые участники рынка опасаются, что маркировка снизит «нативность» легальной рекламы и в результате вырастет объем серого рынка. Также, уточняют эксперт, увеличатся сроки согласования рекламы.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” изучил разъяснения о маркировке интернет-рекламы, которые подготовили Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) и Роскомнадзор, а также материал для блогеров от экспертов рабочей группы профильных ассоциаций (АРИР, Ассоциации блогеров и агентств, Ассоциации коммуникационных агентств России, Российской ассоциация маркетинговых услуг).

Речь идет о реализации норм закона о единой системе учета всей интернет-рекламы в России, который вступил в силу с 1 сентября. По нему участники рынка должны передавать в систему сведения о рекламодателе, распространителе и операторе рекламы, информацию об объемах, стоимости, целевой аудитории и саму рекламу. Сбор данных осуществляется через посредников — операторов рекламных данных (ОРД) («Лаборатория разработки» «Сбера», «Яндекс Оператор Рекламных Данных», «ВК Рекламные Технологии», «Озон орд» и другие).

Если блогер размещает рекламу на своем канале, он всегда будет считаться рекламораспространителем, говорится в разъяснении ассоциаций, то есть обязан подавать в ОРД определенный перечень данных. Взаимодействовать с оператором можно лично или через рекламное агентство. Любой креатив необходимо регистрировать через ОРД. Там присваивают рекламе токен, и только после этого ее можно публиковать. Для каждого формата маркировка будет разной, но известно, что токен необходимо размещать в тексте поста или под ним так, чтобы номер можно было скопировать, уточняют ассоциации.

Согласно разъяснениям Роскомнадзора и АРИР, маркировать необходимо всю рекламу: и размещенную до 1 сентября (если срок договорного размещения еще не истек), и ту, которая запускается в настоящий момент. Интеграции, опубликованные до 1 сентября, с уже истекшим сроком договорного размещения регистрировать и маркировать не нужно.

Для визуальных материалов или роликов формата «Истории», где содержатся рекламные объявления и нативная реклама, свои правила. В начале видео поверх изображения рекомендуется размещать «текстовый идентификатор», который будет означать, что в контенте есть реклама. Так, особый формат видео в круге в Telegram тоже попадает под учет. Идентификатор ставится в следующем за «кружком» сообщении или ответом на него, чтобы сохранить связность, поясняет Роскомнадзор.

Некоторые опрошенные “Ъ” эксперты опасаются, что маркировка у блогеров существенно снизит нативность легальной рекламы и увеличит долю серого рынка. «Безусловно, заказчик всегда хочет, чтобы его интеграция выглядела максимально нативно и без пометки "реклама"»,— подтверждает гендиректор PR development Алла Аксенова. Многие блогеры «могут начать проводить рекламные кампании в черную», добавляет основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев.

Закон о маркировке уже негативно сказался на сегменте, утверждает digital-директор «Михайлов и Партнеры» Сергей Стукалов: «На фоне неопределенности с регламентирующими документами мы видим снижение рекламной активности у компаний, которые боятся сделать ошибку».

С другой стороны, большая часть аудитории уже и так хорошо распознает рекламные интеграции в ленте блогера, полагает руководитель отдела маркетинга в социальных медиа OMD OM Group Анна Козырева: подписчики будет принимать решение, смотреть ли рекламу, основываясь на ее качестве, креативном заходе или своем персональном интересе в этой категории продукта.

Скорее всего, в долгосрочной перспективе поправки к закону о рекламе серьезно не повлияют на интерес рекламодателей к блогерскому сегменту, надеется руководитель российского подразделения партнерской сети Admitad Екатерина Бибик: «Но переходный период может значительно увеличить сроки подготовки рекламных материалов, что негативно скажется на объемах блогерского сегмента на рекламном рынке».

Валерия Лебедева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...