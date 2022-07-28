Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Интернет-рекламу ставят на учет

Передачу данных рекомендовано поручить агентствам

Профильные рекламные ассоциации совместно с Роскомнадзором разъяснили требования по маркировке интернет-рекламы, вступающие в силу с сентября. Рекламодателям рекомендовано возложить обязательства по передаче данных о рекламе на агентства. В инструкции, в частности, перечислены претенденты на статус операторов рекламных данных (ОРД), среди которых «Сбер», «Яндекс» и VK. Они могут брать за такие услуги комиссию. По словам экспертов, из-за дополнительных затрат агентств на передачу данных и комиссий ОРД средняя наценка на рекламные услуги может вырасти на 5–6%.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” изучил разъяснения для рекламодателей об адаптации к новым требованиям о маркировке интернет-рекламы, которые подготовили Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) совместно с Роскомнадзором. Речь идет о законе о единой системе учета всей интернет-рекламы в России (ЕРИР), который был принят 17 июня 2021 года и вступает в силу с 1 сентября. По нему участники рынка должны передавать в систему сведения о рекламодателе, распространителе и операторе рекламы, информацию об объемах, стоимости, целевой аудитории и саму рекламу. Сбор будет осуществляться через посредников — операторов рекламных данных (ОРД).

Как говорится в документе АКАР и АРИР, на статус ОРД претендуют семь компаний: «Медиаскаут» (МТС), «Oзон-Орд» и «ОРД-А» (контролируется AmberData), «ОРД-Лаборатория разработки» («Сбер»), «Первый ОРД» («Вымпелком»), «Яндекс» и VK. Закон не дает указаний о стоимости услуг ОРД, но им не запрещается взимать с партнеров комиссию, говорится в инструкции.

На начальном этапе агентство и площадка должны будут зарегистрировать рекламную кампанию через ОРД. После она получит уникальный идентификатор (ID), ОРД передают данные в ЕРИР, а оттуда они поступают в ФНС и ФАС. В инструкции подчеркивается, что рекламодателям «рекомендуется внести изменения в договоры с агентствами, чтобы возложить на них обязательства по передаче данных». Со стороны Роскомнадзора «появится дополнительный контроль за крупными агентствами».

То, что многие клиенты захотят делегировать агентствам полномочия по предоставлению данных в ЕРИР, предполагалось исходно, говорит директор по технологиям Media Direction Group Александр Папков: «Мы ожидаем, что запуск и отладка системы будут сложными и трудоемкими, но рассчитываем в перспективе нескольких месяцев автоматизировать большую часть процессов».

Для выполнения требований агентствам нужны будут дополнительные кадры для сбора и передачи данных, отмечает основатель Digital Church Марк Хлуднев: «Иначе этим придется заниматься штатным сотрудникам, размоется фокус основной работы». Это не только затраты на персонал, но и организация обучения, оптимизация процессов под требования закона, добавил управляющий директор по операционной деятельности и развитию интернет-бизнесов dentsu Russia Андрей Молев.

В «Яндексе» “Ъ” заявили, что намерены частично автоматизировать передачу данных. Но агентствам не удастся избежать «ручной работы» в полной мере как минимум по причине разной технической оснащенности площадок даже с учетом возможной оптимизации процесса со стороны участников, считает директор по трейдингу и медиапартнерствам Group4Media Михаил Елисейкин. Уже в процессе перехода станет ясно, как дополнительная нагрузка скажется на агентской комиссии, говорит гендиректор NMi Group Юлия Орлова. По оценке Марка Хлуднева, средняя наценка на услуги может вырасти на 5–6%.

При этом пока остается множество открытых вопросов, отмечают в агентствах. Не очень понятным является пункт о дополнительном контроле за крупными агентствами, говорит директор по цифровым технологиям «АДВ Бенчмарк» Вадим Мельников: «Не ясны критерии отнесения агентства к "крупному": будет ли проходить классификация по юрлицам, рекламным группам или каким-либо дополнительным параметрам».

Валерия Лебедева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...