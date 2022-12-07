Песков: Россия пока не сформулировала ответ на потолок нефтяных цен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль продолжает анализ решения Запада ограничить цены на российскую нефть. Он добавил, что реакция России на потолок цен будет сформулирована позднее.

«После принятия такого решения относительно потолка цен проходит соответствующая работа и согласования. После того как будут приняты окончательные решения, они будут документально сформулированы»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

3 декабря ЕС, G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть, ограничение действует с 5 декабря. С этого дня компаниям стран, которые договорились о введении эмбарго, запрещено оказывать брокерские, шипинговые, страховые и прочие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если она продана по цене выше $60 за баррель.

Ранее сегодня, 7 декабря, пресс-секретарь заявил, что российские власти рассматривают различные варианты ответных мер на введенный странами Запада потолок цен на нефть. По данным «Ведомостей», Россия разработала три варианта ответа на эмбарго. Среди них — запрет на продажу нефти странам, которые ввели потолок цен, в том числе через страны-посредники или цепочку посредников. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ответные меры планируют принять до конца года.

Подробнее о предельной цене на российское топливо — в публикации «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Эрдни Кагалтынов