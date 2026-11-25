Введение ограничения глава ЕК связала с ростом количества инцидентов на военных заводах в Европе, которые в ЕС называют «гибридными атаками» со стороны России. По мнению госпожи фон дер Ляйен, участники боевых действий на Украине «представляют потенциальный риск для безопасности ЕС», поэтому им нельзя свободно перемещаться как туристам по странам Европы.