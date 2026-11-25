Еврокомиссия ужесточила предложение о запрете виз для российских военных
Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить выдачу туристических виз не только участникам СВО, но и всем действующим и бывшим российским военным. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.
Введение ограничения глава ЕК связала с ростом количества инцидентов на военных заводах в Европе, которые в ЕС называют «гибридными атаками» со стороны России. По мнению госпожи фон дер Ляйен, участники боевых действий на Украине «представляют потенциальный риск для безопасности ЕС», поэтому им нельзя свободно перемещаться как туристам по странам Европы.
Визовые ограничения должны быть единогласно согласованы всеми странами ЕС. Впервые предложение о запрете на въезд в страны ЕС для ветеранов и участников СВО вошло в проект 21-го пакета санкций. Однако Франция и Италия выразили опасения, так как мера могла бы превратиться в запрет на въезд для большинства российских граждан. В итоге 21-й пакет приняли без визовых ограничений. По данным Politico, новые санкции планируется утвердить в декабре. Санкции обсудят на специальном саммите ЕС, намеченном на 26–27 ноября.