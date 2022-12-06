Россия до конца года запретит компаниям продавать нефть по ценовому потолку

Механизм запрета для российских компаний на продажу нефти с использованием ценового потолка планируют принять до конца года, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, детали этого механизма сейчас обсуждают с компаниями.

«Сейчас обсуждаем, дорабатываем решение, обсуждаем с компаниями»,— рассказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС). Какие-либо подробности он не привел.

Страны Евросоюза, G7, а также Австралия согласовали предельную стоимость на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Эта мера действует с 5 декабря. Bloomberg еще в конце ноября сообщало, что Кремль запретит продавать российскую нефть странам, которые ввели потолок цен на нее. По данным агентства, будет запрещено «любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть или нефтепродукты».

Подробнее об ограничениях — в публикации «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Лаура Кеффер