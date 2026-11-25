Отцу Меган Маркл предъявили обвинения в хранении детской порнографии
Федеральная прокуратура в Лос-Анджелесе предъявила 82-летнему Томасу Марклу обвинения по двум пунктам в хранении материалов с изображением сексуализированного насилия над детьми. Как сообщает The Guardian, обвинения касаются материалов, найденных на Филиппинах, где мужчина жил ранее, а также на двух складах в Лос-Анджелесе.
В обвинительном заключении указывается, что Томас Маркл позировал на фотографиях как минимум с одной обнаженной несовершеннолетней девочкой, а также с другими полураздетыми детьми. По каждому из пунктов ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Сотрудники ФБР арестовали Томаса Маркла-старшего, отца герцогини Сассекской Меган, 6 ноября. На следующий день он был переведен под домашний арест и находился в доме для престарелых во Флориде. Через неделю его вновь поместили под федеральный арест из-за нарушения условий досудебного освобождения, так как он снял электронный браслет, который должен был носить постоянно.
В ходе расследования ФБР обнаружило в складских помещениях, которые с 2008 года арендовал Томас Маркл, несколько десятков предметов, в том числе слайды и фотонегативы с изображениями сексуализированного насилия над детьми. Сам Томас Маркл-старший вину не признает. Меган Маркл, супруга принца Гарри, уже много лет не поддерживает отношения с отцом.