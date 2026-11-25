В ходе расследования ФБР обнаружило в складских помещениях, которые с 2008 года арендовал Томас Маркл, несколько десятков предметов, в том числе слайды и фотонегативы с изображениями сексуализированного насилия над детьми. Сам Томас Маркл-старший вину не признает. Меган Маркл, супруга принца Гарри, уже много лет не поддерживает отношения с отцом.