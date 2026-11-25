IIHF оспорит в Федеральном суде Швейцарии допуск российских хоккеистов
Международная федерация хоккея (IIHF) обжалует в Федеральном суде Швейцарии решение о допуске российских сборных. Об этом сообщила пресс-служба организации.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить команды из России к участию в международных турнирах. Федерация выразила разочарование решением инстанции. Также в IIHF отметили, что возвращение россиян сопряжено со значительными организационными и спортивными трудностями.
IIHF усомнилась в «независимости и беспристрастности» двух из трех арбитров, входивших в состав комиссии CAS. По информации швейцарского издания Inside Paradeplatz, председатель коллегии Джулио Палермо в сентябре посетил юридическую конференцию в Москве, а египтянин Исмаил Селим в 2025 году участвовал в подобном мероприятии с участием российской фирмы. «Учитывая значимость этого решения и его последствия для международного хоккея, IIHF считает совершенно необходимым передать дело в Федеральный суд Швейцарии»,— говорится в заявлении организации.
В ответ на вердикт CAS сборные Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании отказались играть в матчах против команды России. Власти Канады отказались выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира. Подобные меры приняло правительство Чехии, где пройдет юниорское первенство среди женщин.