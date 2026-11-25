IIHF усомнилась в «независимости и беспристрастности» двух из трех арбитров, входивших в состав комиссии CAS. По информации швейцарского издания Inside Paradeplatz, председатель коллегии Джулио Палермо в сентябре посетил юридическую конференцию в Москве, а египтянин Исмаил Селим в 2025 году участвовал в подобном мероприятии с участием российской фирмы. «Учитывая значимость этого решения и его последствия для международного хоккея, IIHF считает совершенно необходимым передать дело в Федеральный суд Швейцарии»,— говорится в заявлении организации.