В Приморье увеличат стоимость трудовых патентов на 3,3 тыс. рублей
Законодательное собрание Приморского края увеличило на следующий год коэффициент для расчета стоимости патента, который мигранты получают для трудоустройства, с 4,06 до 4,77. Изменить его предложило региональное правительство.
В 2027 году стоимость рабочего патента для трудовых мигрантов в Приморье достигнет 17 206 руб. (рост составит 3360 руб.). Региональные власти ожидают, что в будущем году «количество оформленных патентов будет на уровне прошлых лет», а налоговые отчисления в краевой бюджет составят не менее 2,9 млрд руб.
В 2025 году трудовые мигранты оформили в Приморье 34 879 патентов, в бюджет региона поступило более 3 млрд руб. За первую половину 2026 года приобретено 11 703 патента на общую сумму более 1,4 млрд руб.