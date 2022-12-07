«Ведомости»: Россия разработала три варианта ответа на введение потолка цен на нефть

Российские власти рассматривают три сценария для ответа на введение предельных цен на нефть из России странами G7и Евросоюзом, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к правительству. По ее данным, проект указа, включающий эти три сценария, обсуждается в администрации президента и правительстве.

Среди вариантов, которые называет газета:

Запрет на продажу нефти странам, которые ввели потолок цен, в том числе через страны-посредники или цепочку посредников;

Запрет на продажу сырья по контрактам, включающие в качестве условия потолок цен, вне зависимости от того, какая страна указана в контракте получателем;

Введение максимальной скидки для продажи Urals к сорту Brent, при увеличении дисконта продажа запрещается.

По словам источника газеты, ни один из этих вариантов не был одобрен. Он не исключил и другие сценарии ответа или их сочетание. Другой источник назвал сценарий с фиксированной скидкой наименее вероятным. Как рассказал «Ведомостям» один из собеседников, три варианта развития событий должны были обсуждаться на совещании президента Владимира Путина с нефтяниками 6 декабря.

Страны Евросоюза, G7, а также Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия до конца года запретит компаниям продавать нефть по ценовому потолку. По данным Bloomberg, в качестве ответных мер Россия рассматривает введение «ценового пола» на экспорт энергоресурсов. По информации агентства, Москва может ввести фиксированную цену на российскую нефть или установить на нее максимальные скидки относительно зарубежных эталонных сортов.

Подробнее об ограничениях — в публикации «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Анастасия Ларина