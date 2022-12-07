Песков: Россия рассматривает разные варианты ответа на потолок цен на нефть

Российские власти рассматривают различные варианты ответных мер на введенный странами Запада потолок цен на нефть из РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Какие-либо подробности он не привел.

«После того как решение будет принято, оно будет обнародовано»,— сказал «РИА Новости» представитель Кремля.

«Ведомости» сообщили, что российские власти разработали три варианта ответных мер, в том числе запрет на продажу сырья по контрактам, включающим потолок цен. Согласовать их должны до конца года. С 5 декабря страны Европы, G7, а также Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Об ограничениях — в публикации «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Лаура Кеффер