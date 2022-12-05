Германия поставляет «Газпрому» иски

RWE AG, крупнейший производитель электроэнергии в Германии, инициировала арбитражное разбирательство с «Газпромом», требуя возмещения убытков за недопоставленный газ. Неделей ранее стало известно об аналогичных претензиях от компании Uniper, требующей от «Газпрома» компенсации в €11,6 млрд. Из-за сокращения поставок из РФ немецкие импортеры были вынуждены закупать дорогой газ на рынке. RWE не является крупным покупателем «Газпрома», речь идет о компенсации за относительно небольшие объемы, закупленные на электронной торговой площадке «Газпром экспорта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Газовая электростанция RWE в Пемброке, Уэльс

Фото: Rebecca Naden//File Photo / Reuters Газовая электростанция RWE в Пемброке, Уэльс

Фото: Rebecca Naden//File Photo / Reuters

Немецкая энергокомпания RWE AG инициировала арбитражное разбирательство в отношении «Газпрома» из-за недопоставки газа, сообщила 5 декабря газета Handelsblat со ссылкой на источники, информацию изданию подтвердили в RWE. На прошлой неделе стало известно о том, что немецкая Uniper также обратилась в арбитражный суд в попытке компенсировать €11,6 млрд от «Газпрома» за недопоставленные с июня объемы газа. «Газпром экспорт» отрицает нарушение контракта с Uniper и считает неправомерными требования о возмещении убытков.

«Газпром» поступательно начал сокращать поставки газа в Германию по «Северному потоку» с июня по конец августа, когда они полностью прекратились. Свои действия российская компания связывала с проблемой обслуживания турбин компанией Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая».

Разбирательство с RWE AG не касается долгосрочных контрактных обязательствах, как в случае с Uniper.

Речь, по данным “Ъ”, идет о нескольких небольших контрактах, заключенных несколько лет назад на электронной торговой площадке «Газпром экспорта». Иск от RWE, как утверждают собеседники “Ъ”, поступил раньше, чем от Uniper.

В «Газпроме» комментариев не предоставили.

В то время как в адрес Uniper из РФ должно было поступать около 18,5 млрд кубометров, RWE ожидала, что к 2023 году объем поставок составит 1,4 млрд кубометров. Но из-за сокращения поставок из РФ этот объем уменьшился до 0,4 млрд кубометров, пишет Reuters. В результате RWE, как и многие другие покупатели «Газпрома» в Европе, включая Uniper, была вынуждена покупать замещающий газ на более дорогом спотовом рынке, что стоило компании существенных средств.

По оценкам аналитика Гвидо Хойфмана из Metzler Bank, на которого ссылается Handelsblat, RWE, вероятно, понесла расходы в €1 млрд.

Чтобы облегчить последствия энергетического кризиса в ФРГ, RWE отложила свои планы по отказу от угля на восемь лет, до 2030 года, а также продлила работу двух угольных энергоблоков самой крупной в Германии ТЭС Neurath. Одновременно с этим RWE прекратила импортировать уголь из РФ.

Пока не ясно, стоит ли ждать аналогичных исков от других крупных покупателей «Газпрома» в Европе. Вторым после Uniper поставщиком газа местным энергетическим и промышленным компаниям в Европе является трейдер Wingas, ранее полностью принадлежавший российскому холдингу Gazprom Germania, ныне переименованному в SEFE и переданному под управление Федерального сетевого агентства Германии. «Газпром» ввел санкции в отношении своей бывшей структуры и полностью прекратил поставки газа в ее адрес. SEFE ранее сообщала, что изучает «существующие и будущие претензии в связи с прекращением поставок газа».

Исковых требований от VNG, третьего по объемам импортера в ФРГ, к «Газпрому» пока не поступало, говорят собеседники “Ъ”. В VNG сообщили, что изучают все варианты, чтобы максимально ограничить свои потери.

Татьяна Дятел