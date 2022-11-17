Обрубление признали форс-мажором

Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» более €300 млн задолженности за поставки газа, а также признал указ президента РФ о переходе на оплату российского газа в рублях для «недружественных» стран форс-мажором, заявили в «Газпром экспорте». Таким образом, арбитраж не требует от Gasum перейти на оплату в рублях, однако обязывает оплатить не только прошлые поставки, но и невыбранный газ. В Gasum сообщили “Ъ”, что готовы осуществить эту выплату в евро. Подобное решение, которое скорее соответствует интересам «Газпрома», может насторожить другие европейские компании, которые планировали подать схожие иски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gasum Ltd Фото: Gasum Ltd

Арбитражный трибунал обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» более €300 млн за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства take or pay, а также проценты за просрочку оплаты, сообщил «Газпром экспорт» 17 ноября.

Согласно сообщению компании, трибунал также счел указ президента РФ Владимира Путина о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту. «Таким образом трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях в соответствии с указом президента РФ»,— говорится в сообщении «Газпром экспорта».

Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, обязывающий покупателей из «недружественных» стран платить за российский газ в рублях через новый механизм конвертации валюты, в противном случае поставки должны быть прекращены.

Крупнейшие европейские покупатели согласились на новую схему, открыв соответствующие счета в Газпромбанке, чтобы иметь возможность конвертировать платежи за газ в рубли. Gasum одной из первых заявила, что не принимает новые условия оплаты.

«Газпром» прекратил поставки газа Gasum 21 мая, после этого финская компания обратилась в арбитраж. Кроме Gasum по аналогичной причине доступа к российскому газу лишились болгарская Bulgargaz и польская PGNiG 27 апреля, 31 мая — голландский трейдер GasTerra, а 1 июня — датская Orsted и британская Shell, поставлявшая российский газ в Германию. Большинство этих компаний заявляли о том, что рассматривают возможность подать в суд на «Газпром».

Сама Gasum 16 ноября иначе интерпретировала решение арбитража. Она сообщила, что, согласно решению, Gasum не обязана платить «Газпрому» в рублях. Финская компания уточнила, что поставки российского газа по действующему контракту «пока» не возобновятся.

В Gasum “Ъ” сообщили 17 ноября, что не комментируют заявление «Газпром экспорта».

«Естественно, мы оплатим неуплаченные суммы согласно договору в евро. Арбитражный суд обязал Gasum и ООО "Газпром экспорт" продолжить двусторонние переговоры по контракту для урегулирования сложившейся ситуации»,— сообщили в компании.

У России и Финляндии наиболее продолжительные исторические контракты на поставку природного газа, насчитывающие пять десятилетий. В последний раз контракт с Gasum продлялся до 31 декабря 2031 года. В 2021 году «Газпром» поставил в Финляндию 1,49 млрд кубометров газа. После прекращения поставок из России Финляндия импортирует газ через газопровод Balticconnector, соединяющий ее с Эстонией по дну Финского залива. Хельсинки также намерен в декабре запустить плавучий СПГ-терминал на 5 млрд кубометров в год в порту Инкоо, коммерческие поставки СПГ могут начаться в январе.

В данном случае прибегать к форс-мажору было необходимо не для того, чтобы подтвердить правомерность действий «Газпрома», а чтобы снять с финской компании ответственность за прекращение оплаты, считает старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов. Он подчеркивает, что обязанность платить за поставленный газ у Gasum сохранилась, однако компания сможет сделать это в евро.

По мнению юриста коллегии адвокатов А1 Георгия Шашеро, «фактически арбитраж зафиксировал статус-кво: по старым поставкам Gasum должен будет рассчитаться (но при этом в евро), но в будущем стороны должны провести переговоры и разрешить надлежащим образом все споры о будущих поставках и их оплате».

Юрист допускает, что решение арбитража может насторожить другие европейские компании, которые планировали подавать схожие иски.

При этом он отмечает, что третейские суды, тем более суды ad hoc (то есть формирующиеся для каждого отдельного спора), обычно не могут в силу конфиденциальности арбитражных решений по коммерческим спорам ориентироваться на какие-либо прецеденты при разрешении конкретного спора. «С высокой вероятностью вынесенное решение никак не повлияет на будущие решения по аналогичным спорам»,— считает Георгий Шашеро.

Татьяна Дятел