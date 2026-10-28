Эсеры 20 лет спустя
«Справедливая Россия» отметила юбилей без собственного лидера
«Справедливая Россия» (СР) 28 октября провела в Госдуме торжественное собрание фракции по случаю 20-летия организации. Владимир Путин направил юбилярам телеграмму, но зачитать ее пришлось в отсутствие Сергея Миронова: лидер партии по-прежнему не появляется на публике из-за «небольшой травмы». Эсеры стараются сохранять боевой настрой, однако для удержания места на политической сцене этого может не хватить, предупреждают эксперты.
В поздравлении в адрес партии глава государства особо отметил ее «постоянный диалог с гражданами» и «неизменный настрой на укрепление конструктивного взаимодействия» с другими политическими силами. «Для решения наших ключевых общенациональных задач исключительно важна широкая общественная консолидация»,— напутствовал президент.
Телеграмму Владимира Путина, вопреки обыкновению, зачитал не Сергей Миронов, а его заместитель Руслан Татаринов. Лидер эсеров не посещает публичные мероприятия с конца августа, когда во время рабочей поездки на Алтай получил «небольшую травму». В этот раз он также обратился к однопартийцам в записи: «Я горжусь тем, что нам удается каждый день успешно защищать интересы граждан не только на уровне депутатов Госдумы, но и всей нашей вертикали». За плечами у эсеров «20 лет побед», а впереди — «еще больше новых свершений», добавил он: «"Справедливая Россия" — не просто название, это главная цель, ради которой мы работаем».
Следом прошло награждение — партийцы получили пять орденов «За заслуги перед Отечеством» от президента, а также памятные знаки собственного производства.
«Здоровья, здоровья, здоровья! Что ни говори, а без него (Сергея Миронова.— “Ъ”) мы сироты»,— заметил один из участников мероприятия.
Руслан Татаринов изо всех сил старался поддерживать боевой настрой. 20 лет — это спринтерская дистанция, поэтому вот-вот откроется второе дыхание, подбадривал он коллег. А свое выступление заместитель председателя партии завершил воодушевляющим сравнением: «Недавно услышал испанскую пословицу: справедливость хромает, но она обязательно дойдет».
Корреспонденту “Ъ” господин Татаринов рекомендовал обратить внимание именно на вторую часть фразеологизма, согласившись, впрочем, что эсеры не могут не замечать «хромоты» в части налогообложения, зарплат учителей и доступности медицины. Но за тем они и участвуют в политике — чтобы разрешать все упомянутые проблемы. «Главная наша задача сейчас? Обеспечить уверенность людей в будущем, если коротко»,— резюмировал Руслан Татаринов.
Хотя на минувших выборах в Госдуму «Справедливая Россия» показала худший за эти 20 лет результат (см. график), она сохранила за собой статус парламентской партии, напоминает политолог Константин Калачев. По его словам, время для переформатирования у эсеров гипотетически есть. С ним согласен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Выживаемость часто важнее репутации или популярности: в России немало ведомств и учреждений, влияние которых обусловлено не активностью, а сроком существования».
Перспективы партии невозможно рассматривать в отрыве от всей партийно-политической системы, считает Константин Калачев: «Судьба левого фланга пока определена только на ближайшее будущее, что будет после Зюганова (председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.— “Ъ”) и Миронова — тайна». По его словам, идеологическое поле партии сужается, поскольку «левопатриотические эксперименты закончились победой турбопатриотизма»: «СР практически полностью утратила роль критика власти, контрпозиционирование по отношению к "Единой России" осталось в далеком прошлом». До следующих выборов эсеры дотянут, однако роста поддержки им ждать не стоит, прогнозирует господин Калачев: «СР рискует однажды уйти вместе с Сергеем Мироновым. Полагаю, что самое очевидное, что могло бы ждать ее в дальнейшем, это слияние и поглощение».