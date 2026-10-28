Эсеры 20 лет спустя

Телеграмму Владимира Путина, вопреки обыкновению, зачитал не Сергей Миронов, а его заместитель Руслан Татаринов. Лидер эсеров не посещает публичные мероприятия с конца августа, когда во время рабочей поездки на Алтай получил «небольшую травму». В этот раз он также обратился к однопартийцам в записи: «Я горжусь тем, что нам удается каждый день успешно защищать интересы граждан не только на уровне депутатов Госдумы, но и всей нашей вертикали». За плечами у эсеров «20 лет побед», а впереди — «еще больше новых свершений», добавил он: «"Справедливая Россия" — не просто название, это главная цель, ради которой мы работаем».