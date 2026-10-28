Владимир Путин предложил странам Африки подключиться к трансграничным платежам

Президент России Владимир Путин в рамках третьего саммита «Россия—Африка» заявил, что страны Африки имеют все возможности подключиться к высокотехнологичной системе трансграничных платежей с использованием цифровых валют. «В США развиваются цифровые валюты, и у нас развиваются. Но почему африканский континент не может подключаться к этой высокотехнологичной системе? Эта система суверенна, никто ничего не перекроет. Перекрыть с точки зрения современных технологий такие расчеты просто невозможно»,— заявил Владимир Путин.