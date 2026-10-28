Владимир Путин предложил странам Африки подключиться к трансграничным платежам
Президент России Владимир Путин в рамках третьего саммита «Россия—Африка» заявил, что страны Африки имеют все возможности подключиться к высокотехнологичной системе трансграничных платежей с использованием цифровых валют. «В США развиваются цифровые валюты, и у нас развиваются. Но почему африканский континент не может подключаться к этой высокотехнологичной системе? Эта система суверенна, никто ничего не перекроет. Перекрыть с точки зрения современных технологий такие расчеты просто невозможно»,— заявил Владимир Путин.
Вице-премьер Антон Силуанов в качестве примера привел компанию А7, которая выходит на работу тоже по межтрансграничным платежам с Африкой: «Платежи быстрые в один клик, стоимость всего 0,3% — это для транзакций крайне мало».
По словам заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, институты, применяющие современные цифровые технологии, обеспечивают уже по всему миру платежи, которые спокойно работают без использования западной финансовой системы, «которая неэффективная, дорогая, сопряжена с большим объемом рисков».