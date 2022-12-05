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Коммерсантъ FM
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Власти Японии не уверены в эффективности ценового потолка на российскую нефть

Правительство Японии считает, что введение потолка цен на российскую нефть снизит доходы РФ от нефтяного экспорта, заявил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно. При этом он уточнил, что не уверен в эффективности ограничения цен.

По мнению господина Мацуно, введение ограничений также призвано обеспечить стабильность нефтяного рынка. «Я не могу с уверенностью говорить об эффективности такой меры. Однако полагаю, что она позволит снизить цены на российскую нефть, даже когда речь идет о тех странах, которые не присоединились к нынешним шагам, и это ограничит доходы России от экспорта энергоносителей»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Сегодня, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на поставки нефти из РФ в Евросоюз (ЕС), также с этого дня введен потолок цен на нее со стороны стран ЕС, G7 и Австралии. Предельная цена установлена на уровне $60 за баррель. Из-за снижения поставок в ЕС Россия переориентировала экспорт на другие рынки, крупнейшими покупателями являются Китай и Индия. Германия надеется, что Индия поддержит потолок цен на российскую нефть.

Об ограничениях читайте в публикации «Ъ» «ОПЕК+ долго раскачивается».

Лаура Кеффер

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