На севере Польши упал дрон с камерой

Откуда прилетел дрон и кто его запустил, пока неизвестно. Железная дорога, рядом с которой его нашли, проходит рядом с железной дорогой в небольшой деревне Коморово-Жулавске на севере страны. Населенный пункт находится примерно в 60 км от границы с Калининградской областью.