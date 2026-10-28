На севере Польши упал дрон с камерой
Дрон, оснащенный камерой и картой памяти, упал неподалеку от железной дороги на севере Польши и повис на участке опоры линии электропередачи. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
На место падения приехали сотрудники контртеррористического подразделения полиции. Они осмотрели устройство и установили, что оно не представляло угрозы.
Откуда прилетел дрон и кто его запустил, пока неизвестно. Железная дорога, рядом с которой его нашли, проходит рядом с железной дорогой в небольшой деревне Коморово-Жулавске на севере страны. Населенный пункт находится примерно в 60 км от границы с Калининградской областью.