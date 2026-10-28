ВС признал законным национальный календарь прививок
Верховный суд РФ отказал в удовлетворении административного иска жительницы Екатеринбурга Алены Ивановой (фамилия изменена). Она, как рассказывал “Ъ”, требовала признать частично недействующим пункт 7 календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденного приказом Минздрава №1122н. Заседание прошло 28 октября под председательством судьи Олега Бугакова, сообщается в карточке дела. Мотивировочная часть решения будет опубликована позже.
Спор возник после того, как в 2024 году женщине отказали в плановой бесплатной ревакцинации в городской больнице. Прививку ей пришлось сделать в частной клинике за 1 тыс. руб. Она пожаловалась в прокуратуру, та обратилась в суд, однако Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга в иске отказал, Свердловский областной суд и Седьмой кассационный суд оставили решение без изменений. Судебные инстанции трактовали приказ Минздрава так, что для бесплатной прививки недостаточно проживать на эндемичной территории — необходимо еще и работать в определенных отраслях. Истец настаивала: формулировка документа не позволяет однозначно понять, что жители региона имеют право на вакцинацию, чем пользуются регионы. В Минздраве указывали, что календарь прививок — лишь часть единого правового механизма, а решение о вакцинации в каждом регионе принимает главный санитарный врач с учетом эпидемиологической обстановки (см. “Ъ” от 26 октября).
Жители Свердловской области, Красноярского края, Удмуртии и других регионов ранее сталкивались с невозможностью бесплатно вакцинироваться от клещевого вирусного энцефалита и были вынуждены обращаться в суды и прокуратуру за защитой своих прав.