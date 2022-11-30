Вложить бы не свое и с господдержкой

Темпы роста инвестиционной активности предприятий в РФ в третьем квартале достигли минимальных значений за два года, следует из данных Росстата. При этом бизнес сокращает финансирование инвестпроектов за свой счет, предпочитая снижать риски и активнее привлекать государственные и банковские средства. Вопрос о границах участия государства в частных инвестпроектах остается ключевым в рамках дискуссии о стимулировании деловой активности в условиях экономической неопределенности и спада потребительской активности — при наличии масштабной инфраструктуры поддержки бизнеса поиск баланса рисков останется ключевой темой и в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Росстата, в годовом выражении в январе—сентябре темпы роста капвложений составили 3,1% после 4,1% во втором квартале и 12,8% в первом. В 2021 году показатель за три квартала составлял 7,9%. При этом статистика зафиксировала рост доли инвестиций в строительство зданий и сооружений (47% против 43% в 2021 году) на фоне сокращения вложений в оборудование и транспорт (33% против 38%). Данные по отраслям также свидетельствуют о продолжении тренда на упрощение экономики и наращивание выпуска простых вещей при невозможности заместить иностранные высокие технологии (см. “Ъ” от 25 августа).

Росстат фиксирует сокращение инвестиций в обрабатывающую промышленность (минус 0,9%): при росте вложений в металлургию на 8,7% инвестиции в производство готовых металлических изделий сократились на 14%.

Спад зафиксирован в производстве электрического оборудования (на 27%), транспортных средств и прицепов (54%), готовых лекарств (25%). По итогам трех кварталов росли вложения в стройку (на 23%) и в добычу (11%), в том числе нефти и металлов (по 11%).

Статистика обнаруживает и неготовность бизнеса к риску в условиях неопределенности. Так, по итогам трех кварталов в объеме инвестиций доля собственных средств компаний снизилась до 56,3% против 59,4% в прошлом году; доля же госфинансирования за год выросла с 15,1% до 17,8%, как и банковского — с 10% до 11,4%.

О смещении баланса рисков между государством и бизнесом при реализации инвестпроектов в среду, 30 ноября, говорили на форуме-выставке «Российский промышленник». Глава РСПП Александр Шохин консолидировал запрос промышленников на автоматизацию системы поддержки предприятий за счет внедрения понятных требований к получателям поддержки по аналогии с заявительным механизмом соглашений о защите и поощрении капвложений — государство не может отказать инвесторам в заключении соглашений при их соответствии критериям. В таком случае речь может идти о заметном росте объемов госфинансирования бизнеса. В свою очередь, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков на форуме предупредил, что предпринимателям не стоит ждать принципиально новых мер поддержки, хотя поиски баланса рисков продолжатся. Нынешняя конфигурация бизнес не устраивает, показывают данные Росстата о деловой активности.

В ноябре индекс предпринимательской уверенности продолжил снижаться в обработке — минус 3,7% после минус 3% в октябре и минус 1,7% в сентябре. В добыче индекс также остался в отрицательной зоне — минус 2% (после минус 2,3% и минус 1,3% соответственно).

Доля оптимистов при этом выше в обработке: улучшения экономической ситуации на горизонте полугода ждут 13% опрошенных в добыче и 19% в обработке. Индекс РСПП также зафиксировал спад деловой активности бизнеса — показатель опустился на 0,4 пункта при снижении почти всех компонент индекса (рост закупочных цен, спад спроса на инвесттовары и числа новых заказов и складских запасов, удлинение сроков доставки продукции). При этом, по данным Росстата, средний уровень загрузки мощностей в ноябре 2022 года составляет 58% в добыче и 60% в обработке — и по мнению почти 90% компаний, этого достаточно, остальные же уверены в их избыточности. Среди факторов, ограничивающих рост производства, бизнес традиционно называет неопределенность экономической ситуации, недостаточный внутренний спрос и налоги.

Диана Галиева