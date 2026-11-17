Не в курсе событий оказалась и дочь Марка Захарова, народная артистка России Александра Захарова. Напомним, что конфликт между ней и господином Варшавером длится уже много лет. Актриса обвиняла его в захвате и уничтожении театра, тогда как президент «Ленкома» считал, что ею движут амбиции и желание занять должность художественного руководителя. Александра Захарова через суд требовала передать ей авторские права на спектакли отца, утверждая, что они принадлежат ей как наследнице. Мосгорсуд решил, что исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности Марка Захарова было отчуждено им при жизни, и отклонил ее иск.