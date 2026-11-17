В «Ленкоме» наступил полицейский сезон
Пожилых театральных деятелей заподозрили в махинациях
Президент театра «Ленком» Марк Варшавер, в отношении которого возбуждено уголовное дело, подозревается в финансовых махинациях. По данным “Ъ”, претензии правоохранителей могут быть связаны со сдачей в аренду площадей «Ленкома» известному театральному продюсеру Валерию Янкловичу. Именно ИП последнего, который также является фигурантом расследования, владеет правами практически на все спектакли театра.
По данным “Ъ”, уголовное дело, фигурантами которого являются 79-летний Марк Варшавер и 87-летний Валерий Янклович, возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Заявителем по нему выступил один из топ-менеджеров «Ленкома».
В театре и в рабочих кабинетах подозреваемых прошли обыски, во время которых изъяли финансовую документацию, касающуюся взаимоотношений театра и ИП Янкловича Валерия Павловича. Источник “Ъ” в театральных кругах сообщил, что все имущество господина Варшавера арестовано, а сам он находится под подпиской о невыезде.
Фигурирующий в деле продюсер Валерий Янклович многим запомнился по эпизодической роли в фильме «Место встречи изменить нельзя» и фразой «Превратили театр черт знает во что». Там он, будучи в жизни администратором Театра на Таганке, сыграл роль администратора Большого театра. Более 20 лет господин Янклович выделял средства на постановки «Ленкома», и именно его ИП принадлежат права почти на все спектакли театра, в том числе на постановки Марка Захарова.
Как рассказал собеседник “Ъ”, все новые спектакли театра на протяжении многих лет оплачивают продюсеры. «Сейчас все права на спектакли принадлежат зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя Валерию Янкловичу. Марк Варшавер сдавал площади театра в аренду этому ИП»,— полагает собеседник “Ъ”.
16 ноября “Ъ” стало известно, что Марка Варшавера в ближайшее время снимут с должности. Собеседник газеты из окружения господина Варшавера рассказал, что президент театра сейчас находится в крайне тяжелом моральном и физическом состоянии. «Марк Григорьевич переживает за жену: она инвалид и нуждается в посторонней помощи, а наследников у него нет»,— сказал он.
“Ъ” направил запросы в театр и департамент культуры правительства Москвы, но к моменту публикации ответов не получил. Последние два дня телефон Марка Варшавера был выключен. Опрошенные “Ъ” сотрудники «Ленкома» заявили, что не в курсе, что именно вменяется в вину Марку Варшаверу, отметив, что сам он «всегда защищал артистов».
Не в курсе событий оказалась и дочь Марка Захарова, народная артистка России Александра Захарова. Напомним, что конфликт между ней и господином Варшавером длится уже много лет. Актриса обвиняла его в захвате и уничтожении театра, тогда как президент «Ленкома» считал, что ею движут амбиции и желание занять должность художественного руководителя. Александра Захарова через суд требовала передать ей авторские права на спектакли отца, утверждая, что они принадлежат ей как наследнице. Мосгорсуд решил, что исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности Марка Захарова было отчуждено им при жизни, и отклонил ее иск.
Марк Варшавер проработал в «Ленкоме» около 40 лет — при Марке Захарове (возглавлял театр на протяжении 46 лет) управлял делами театра, а после его смерти был назначен директором с расширенными полномочиями. В 2025 году на пост худрука «Ленкома» пришел режиссер Владимир Панков, который много лет возглавлял московский Центр драматургии и режиссуры. Тогда директором «Ленкома» стал руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов, а специально для господина Варшавера в театре ввели церемониальную должность президента.