Сделайте капвложение

Минэкономики представило новый пакет мер по поддержке инвестиционной активности, анонсировав также усиление роли государства как «инвестора последней инстанции». В частности, предлагается расширить инфраструктурную поддержку за счет продления механизма реструктуризации бюджетных кредитов, а также ввести дополнительные меры по снижению долгосрочных рисков инвесторов. Среди них — возвращение безотзывных госгарантий по кредитам, направление ресурсов программы поручительств ВЭБ.РФ на поддержку новых инвестпроектов, а также послабления в рамках фабрики проектного финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минэкономики Максим Решетников намерен компенсировать спад частной инвестактивности инфраструктурными расходами и регуляторными послаблениями

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Глава Минэкономики Максим Решетников намерен компенсировать спад частной инвестактивности инфраструктурными расходами и регуляторными послаблениями

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На фоне рисков сокращения инвестактивности российских компаний власти намерены усилить роль государства «как инвестора последней инстанции» — как сообщил в четверг на совещании у президента глава Минэкономики Максим Решетников (см. «Ъ-Онлайн» от 3 ноября), речь идет как о прямых госвложениях, которые составляют около 16% инвестиций в РФ, так и о снижении рисков для инвесторов и обеспечении проектов инфраструктурой. Напомним, за январь—июнь 2022 года капвложения выросли на 7,8% в годовом выражении в связи с завершением начатых проектов, увеличением бюджетных инвестиций и инвестиций госкомпаний, однако по итогам года Минэкономики прогнозирует их спад на 2% — пик придется на четвертый квартал. Сейчас, по словам министра, в числе негативных факторов — проблемы в экспортно ориентированных отраслях, сокращение собственных средств предприятий (по данным АКРА, в третьем квартале поступления налога на прибыль сократились на 20% год к году), а также рост общей неопределенности и неготовность бизнеса брать на себя долгосрочные риски.

Минэкономики представило и пакет дополнительных мер по поддержке инвестактивности — по данным “Ъ”, позицию министра поддержал куратор инвестблока в правительстве первый вице-премьер Андрей Белоусов. Напомним, под его руководством на площадке Белого дома велась работа по инвентаризации антикризисных мер — по словам источника “Ъ” в правительстве, ряд действующих инструментов «будет еще донастраиваться и актуализироваться». Как следовало из доклада Максима Решетникова, для обеспечения проектов инфраструктурой предлагается расширить механизм реструктуризации бюджетных кредитов регионам — напомним, речь идет о 628 млрд руб. долгов в 2021–2024 годах, перенаправляемых на инфраструктуру для новых инвестпроектов. Для регионов, которые уже полностью использовали возможности реструктуризации, меру предлагается распространить и на долги с погашением уже в 2025–2026 годах.

Сейчас реализуется около 500 проектов — часть уже завершена, в силу чего с этого года начинается списание долга регионов за счет новых налоговых поступлений. Период списания долга за счет новых налогов предлагается продлить на пять лет — до 2034 года. Расширить планируется и перечень инфраструктурных проектов за счет средств Фонда национального благосостояния (сейчас их 14 на 1,5 трлн руб.) — предложения по дополнению перечня, как сообщил Максим Решетников, правительство представит «в ближайшее время».

Для сокращения рисков бизнеса может быть возвращен механизм безотзывных госгарантий: за четыре года портфель инвесткредитов из-за их отзывного характера сократился вдвое (до 0,7 трлн руб.). Также предлагается перераспределить оставшиеся лимиты программ гарантийной поддержки ВЭБ.РФ (в частности, на пополнение оборотных средств системообразующих предприятий) на поддержку инвестпроектов на долгосрочной основе. Как отметил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, из «антикризисной» программы стоимостью 1,3 трлн руб. может быть высвобождено 500–700 млрд руб.

Корректируется и механизм фабрики проектного финансирования, который заключается в привлечении ВЭБ.РФ синдицированных кредитов для реализации инвестпроектов с гарантией неизменности ставок в долгосрочной перспективе — заемные средства могут составлять до 80% стоимости проекта, 20% должно быть обеспечено средствами инвестора. В рамках «фабрики» уже профинансировано 17 проектов на 744 млрд руб., на рассмотрении еще 51 проект с объемом инвестиций около 4,1 трлн руб. Минэкономики предлагает снизить на два года минимальную долю средств инвестора (до 15%), что увеличит пул проектов. Также власти намерены разрешить замену финансирования ВЭБ.РФ на поручительства (поскольку банковское финансирование порой дешевле) и реализацию проектов на балансе уже действующих предприятий без создания новой компании — это, как поясняет зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун, позволит обслуживать крупные модернизационные проекты, которые сейчас под действие механизма не попадают. Одновременно прорабатывается создание банками совместно с ВЭБ.РФ фондов акционерного капитала для стимулирования инвестиций со стороны кредитных организаций. Как уточнил Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ их наполнять не будет, но гарантирует выкуп обязательств фонда (с доходностью не менее 4% годовых).

Евгения Крючкова, Диана Галиева