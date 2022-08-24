Экономика простых вещей

Росстат зафиксировал резкое замедление спада промпроизводства в РФ в июле — его темпы год к году снизились до 0,5%, к июню же промышленность с учетом сезонности росла на 1,2%, это максимум с декабря 2021 года. По отраслевым данным Росстата, причиной улучшения показателей мог стать всплеск выпуска относительно простых в производстве промышленных товаров, что может объясняться импортозамещающей активностью части российской гражданской промышленности, восстановлением части поставок комплектующих и ростом военного производства. Одновременно Росстат отчитался о масштабном пересмотре предыдущих оценок выпуска: по новым данным, промышленность быстрее росла в прошлом году, сильнее падала в первой половине 2022 года — и динамичнее восстанавливается сейчас. Впрочем, о промышленном буме говорить не приходится — рост выпуска простых вещей компенсируется неспособностью экономики заместить иностранные высокие технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Одним из ключевых сюжетов в свежей порции статистики Росстата о промышленном производстве в июле является масштабный пересмотр ведомством данных о его динамике в 2021 году и первом полугодии 2022 года. Так, Росстат констатирует более заметный рост выпуска в прошлом году — 6,4% против прежней оценки в 5,3%, что, в свою очередь, усугубило глубину промышленного спада в первой половине 2022 года — из-за роста базы для сравнения. Рост производства за первое полугодие составил 1,3% (минус 0,7 п. п.), при этом, по новым данным, в марте он уже замедлялся — до 2,3% (3% до пересмотра). В апреле спад выпуска, вызванный военными действиями на Украине и связанными с ними санкциями и контрсанкциями, в годовом выражении после пересмотра оценен в 2,6% (1,6% ранее), в мае и июне — 2,4% (1,7% и 1,8% соответственно).

Увеличение оценок глубины спада в первом полугодии, впрочем, позволяет фиксировать более динамичное восстановление российской промышленности в июле.

Темпы спада промпроизводства замедлились в годовом выражении до 0,5%, при этом к июню с учетом сезонности показатель и вовсе вырос на 1,2% после нулевой динамики в мае—июне.

Основной вклад в стабилизацию темпов промпроизводства в январе—июле приходится на добычу полезных ископаемых — так, в годовом выражении с начала 2022 года она выросла на 2,6%. В обработке рост показателя составил 0,1%, в обеспечивающих электроэнергией, газом и теплом отраслях — 0,3%, а в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов фиксируется спад на 4,7%.

В июле же обработке удалось нарастить темпы выпуска — рост на 2,8% к июню (минус 1,1% в годовом выражении), притом что в добыче рост оценивается лишь в 0,8% (0,9%).

В свою очередь, ЦМАКП (оценивает ограниченный набор товаров, но с более надежными данными, а также исключает засекреченные позиции) фиксирует улучшение показателей в июле — спад в годовом выражении составил 3,1% против 3,9% в июне (разница с оценками Росстата позволяет сформировать представление в том числе о масштабе вклада ВПК в восстановление промышленной динамики).

«Наибольший восстановительный рост отмечается в наиболее пострадавших отраслях. Остальные же не показывают заметного спада»,— отмечает Владимир Сальников из ЦМАКП.

Так, по данным аналитиков, лидером восстановления стал автопром, сильно просевший весной (в годовом выражении в отрасли по-прежнему спад), что может объясняться восстановлением цепочек поставок. Рост выпуска наблюдается в металлургии, что отчасти связано с наращиванием выпуска в обработке. На фоне экспортных послаблений зафиксирован рост производства нефтепродуктов и минеральных удобрений.

Данные июльской статистики заметно выше ожиданий аналитиков — опережающие индикаторы Росстата и экспертов свидетельствовали о резком ухудшении деловых настроений промышленности в июле (см. “Ъ” от 20 и 21 июля). Пессимизм затронул все индикаторы — прогнозы спроса и планы выпуска и найма. На этом фоне аналитики объясняли стабилизацию выпуска в мае—июне пополнением запасов готовой продукции, но прогнозировали разворот тенденции на фоне наполнения складов и торможения внутреннего и внешнего спроса — чего не произошло.

Отметим, впрочем, что детальная сводка Росстата по выпуску важнейших видов товаров демонстрирует, помимо вышеперечисленных, и еще один важный тренд: ускорение промышленного производства в основном обеспечено выпуском массовых и относительно простых технологически позиций номенклатуры — от нефти и нефтепродуктов до сельскохозяйственных машин, лекарств, стройматериалов, металлопроката и спецодежды. При этом с увеличением технологичности (при отсутствии экспортных возможностей) интенсивность выпуска заметно снижается — что позволяет говорить об углублении спада в отраслях, для которых иностранные технологии и поставки являются критическими. Так, если выпуск лекарственных средств в июле 2022 года вырос на 17,5% по сравнению с июлем 2021 года, сократившись по сравнению с июнем 2022 года на 7,3%, то уже медицинского оборудования для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в июле 2022 года выпущено на 2,8% меньше, чем в июле 2021 года, и на 10% меньше, чем год назад.

Та же картина — усугубление спада выпуска с ростом технической сложности производства — наблюдается и в иных подотраслях обработки.

Так, зафиксированный рост «приборов полупроводниковых» в июле вдвое к июню и на 36,9% к июлю прошлого года компенсируется сокращением выпуска компьютеров (на треть к июню и на 6,3% год к году), телевизоров (на 17% и 7% соответственно) и т. п.; ту же тенденцию можно отметить в машиностроении, химической и прочих отраслях.

Диана Галиева, Алексей Шаповалов, Олег Сапожков